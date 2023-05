Caso Thelma Fardin: Juan Darthés fue absuelto en Brasil

El actor Juan Darthés fue absuelto en primera instancia del delito de violación contra Thelma Fardin en la Justicia de Brasil, según informó hoy uno de sus abogados defensores.



"Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario", manifestó Euro Bento Maciel, uno de los defensores de Darthés.



Según Maciel, la defensa aún no tuvo acceso al fallo del juez Ali Mazlum, del fuero federal de San Pablo, que tramitó el caso, pero fue notificada la absolución. El letrado brasileño indicó que la fiscalía y la querella todavía pueden apelar el fallo.



Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Darthés en la Argentina, confirmó su absolución. "Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio; eso es mentira; es una fake news. Lo que no es fake news es su absolución".



Además, sostuvo que el actor, que se radicó en Brasil tras la denuncia de Fardin, "fue investigado realmente a fondo y el resultado de toda esa investigación fue reconfortante para la familia de Juan".



El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 durante una gira de la novela argentina "Patito Feo", cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.