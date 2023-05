Buscan regularizar el sistema informático para las recetas electrónicas

Las farmacias siguen sin poder validar las recetas de diferentes obras sociales y empresas de medicina prepaga a raíz de una falla en el sistema informático donde deben efectivizar el trámite. No obstante, según se informó desde el Colegio que las nuclea en La Plata, las y los usuarios con cobertura de medicamentos están pudiendo adquirir los remedios. También dijeron en la entidad que se le informó que hoy la situación podría estar solucionada.

Como lo reflejó este diario días atrás al conocerse el inconveniente, el jueves último dejó de funcionar el sistema informático de validación de recetas. En un principio, y durante las primeras horas de la falla, se paralizaron las ventas de medicamentos en distintos puntos del país, ya que la firma Farmalink, que opera con esa prestación, le brinda el servicio a distintos colegios de farmacéuticos.

Según explicó Bizland, la empresa que administra el sistema IMED para la firma Farmalink, ese mismo 12 de mayo se produjo un hackeo que afectó el funcionamiento de la red, aunque, aclaró al mismo tiempo, que el ataque informático no implicó el robo de datos de datos de los beneficiarios y prestadores.

Hasta el cierre de esta edición, persistía la imposibilidad para las farmacias de cargar en la red online las recetas requeridas por los clientes. Sin embargo, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Alejandra Gómez, resaltó que “las farmacias estamos entregando en la medida de lo posible la medicación sin validar”.

Asimismo, la dirigente del sector de las farmacias señaló que “nos dijeron que mañana -por hoy- el problema estaría solucionado”.

AFILIADOS DE IOMA

Entre las obras sociales que no están recibiendo la recetas convalidadas se encuentra IOMA. El sistema de cobertura médica de los empleados de la administración provincial -el de mayor cantidad de afiliados y afiliadas en esta región- comunicó que el inconveniente informático no debería afectar la provisión de medicamentos.

“El IOMA se puso en contacto con las áreas responsables del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires a fin de que las farmacias puedan operar de forma manual y entregar a nuestros afiliados y afiliadas la medicación”, explicó el IOMA en una comunicación enviada a sus afiliadas y afiliados.

La obra social aclaró a sus afiliados que las farmacias “deben atender con la receta de manera normal y hacer el descuento que corresponde”.

En las primera horas de suscitada la interrupción en la red se produjo toda una serie de complicaciones para quienes se acercaban a las farmacias para comprar sus medicamentos recetados. Un gran número de afiliados de obras sociales y clientes de prepagas se vieron afectados por el inconveniente.

El viernes pasado, en las farmacias de distintas zonas de la Ciudad se registraron numerosas quejas de vecinos y vecinas a quienes no les recibían los descuentos que corresponden según la obra social o la prepaga. Muchos de esos reclamos llegaron a esta redacción.

Incluso ayer, cuando en la mayoría de las farmacias ya entregaban los medicamentos y dejaban para cuando se arreglara el sistema el trámite de la convalidación de la receta, EL DIA recibió la inquietud de personas que todavía no habían podido hacerse de la medicación que necesitaban. “Dejé la receta en la farmacia de mi barrio el jueves: hoy llamé y me dijeron que todavía no sabían nada”, dijo una vecina afectada por el inconveniente.

En la Región, entre el IOMA y el PAMI concentran un 80 por ciento de los beneficiarios del sistema de cobertura de salud.