Cristina no será candidata: “No voy a ser una mascota del poder”

Mientras que los sectores peronistas que la siguen intentaban mantener a flote en el Congreso nacional del PJ el operativo clamor para que se postule, Cristina Kirchner sorprendió ayer a la tarde con una larga, larguísima carta en la que ratificó que no competirá en las próximas elecciones. Sepultó así todas las expectativas de sus seguidores.

La Vicepresidenta retomó los argumentos que dio luego de ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos y volvió a apuntarle a la Justicia en general y a la Corte Suprema en particular, ejes habituales de un relato auto construido que la suele poner como victima.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, publicó en su sitio web y en las redes.

un polémico argumento

Es la tesis que ha usado en la intimidad: ella presume que si dice que es candidata la Justicia sacará un fallo para prohibírselo, en base a aquella condena antes mencionada. En rigor, esa decisión del tribunal que la juzgó está en instancias de apelaciones en la Cámara correspondiente y luego debería pasar a la Corte Suprema. Todos los expertos coinciden en que eso será un trámite larguísimo, probablemente de años. Y que Cristina podría tranquilamente presentarse en este turno electoral porque su condena no está firme. Hay jurisprudencia al respecto.

Sobre su anuncio aquel día en que fue condenada dijo: “No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé como piensan, cómo actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”.

También se refirió a la interna que vive el Frente de Todos, hasta ayer expectante por su posible postulación: “Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación”.

Y volvió a lo que ya había dicho hace semanas en el Teatro Argentino de La Plata, casi una orden a los suyos: “Ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto”. Se recuerda: el programa de gobierno del peronismo gobernante, que incomoda a la vice, es el acuerdo con el FMI,

Por cierto, en casi toda la carta pública otra vez Cristina habló como si no fuera parte de este gobierno. Ella es claramente la autora intelectual, la “madre de la criatura”. Así, vuelve a objetar la presencia del Fondo en la Argentina a partir del endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el organismo y la gestión de Alberto Fernández decidió respetar reformulando ciertos términos.

Hay que entender que para el relato cristinista aquel pago de la deuda total del país con el Fondo que hizo Néstor Kirchner cuando era presidente es un pilar del relato histórico del espacio, uno de los hitos identitarios del supuesto perfil nacional y popular. Más allá de que después se comprobaría que, necesitado de divisas, el santacruceño aceptaría condiciones menos ventajosas con otro prestamista externo de perfil amigo.

Cristina habla en su carta de “pérdida de la Democracia económica”. Dice que “comienza a partir del año 2016 cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del Fondo Monetario Internacional a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no sólo era ayudar a ganar las elecciones a ese “ggobierno amigo”h, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos”.

Sergio Massa, su aliado contra Alberto, por estas horas intenta que el FMI le libere dinero fresco para engrosas las arcas del Banco Central. Contradicciones del relato.

“Por primera vez en la Argentina observamos cómo convive un bajo índice de desocupación (6,3%) con un alto nivel pobreza (40%). De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas”, escribió la Vice, en rol de comentarista.

El intento de asesinato

También volvió sobre la construcción, ya expuesta antes, respecto a que el intento de asesinato que sufrió el año pasado fue el punto culminante de un proceso de violencia expresado por grupos que, según ella, respondían a la oposición y -cuando no- a los “medios hegemónicos”. Lo dijo así: “Llamativamente, luego del magnicidio frustrado esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática”.

Después ligó los fallos que suspendieron las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán por las objeciones a las postulaciones eternas de los mandatarios/candidatos con la supuesta proscripción contra ella. “Como vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”, dramatizó. Ya había dicho lo mismo vía Twitter. “Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan (se refiere a los ministros de la Corte), no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”, señaló en la interminable diatriba escrita en la que hasta se atrevió a la desmesura de hablar de que se busca una “solución final” para su espacio.