Sin Macri, sin Cristina, y sin interés en Wall Street

Se cerró un ciclo para la política argentina con las declinaciones a candidatearse de Mauricio Macri (antes) y Cristina Fernández de Kirchner (ahora). La actual vice dio por terminado el operativo clamor, algo que no inmutó a los bancos de inversión de Wall Street que en otro momento hubieran acelerado la compra de bonos y acciones.

“Todos ya asumían que Cristina no competía. No fue un game changer el anuncio”, dijo uno de ellos. A los inversores extranjeros más que CFK les preocupa otras cosas como la irrupción de Javier Milei (quieren ver si las encuestas son tan acertadas en el sentido del crecimiento del candidato o es un bluff) y la gobernabilidad hacia delante por las políticas que el próximo gobierno (fuera quien sea) tendrá que tomar.

“Todo lo que le importa a los fondos fuera es que políticamente no hay acuerdos o formas de encauzar la economía. Cada uno tiene un discurso que ni siquiera se conoce bien, no hay planes, apenas enunciados. No veo, por la complejidad de la situación, que algún inversor se juegue por Argentina hasta que el próximo gobierno empiece a demostrar y cumplir”, decía un veterano de Wall Street que conoce a todos los grandes fondos de Nueva York involucrados con la Argentina.

Otro ejemplo de apatía es la baja circulación de los tradicionales informes de research de los bancos donde escriben o le dedican algunas líneas al país. Cada vez son menos quienes siguen al pie del cañón el devenir de la crisis local. ¿Por qué? Por falta de clientes interesados.

XP Securities, un broker dealer de origen brasileño pero con fuerte presencia en EE.UU. que históricamente cubrió la Argentina, notó la falta de interés de sus clientes y dejó virtualmente de publicar opiniones sobre el país incluso dentro de su cobertura de América Latina.

La falta de credibilidad de la política argentina hace que los banqueros de Wall Street y Londres estén cada vez menos interesados en armar charlas con respecto a la situación local. La salvedad será en los primeros días de junio, en Nueva York, donde habrá una conferencia bajo el paraguas del EMTA y patrocinado por el broker local Portfolio Personal Inversiones (PPI) donde estarán Pilar Tavella (Barclays), Sebastián Rondeau (BofA Securities), Matías Silvani (GoldenTree Asset Management) y Hans Humes (Greylock Capital Management).

“Suele ir muy poca gente a estos eventos, son más por una cuestión institucional que otra cosa. O sea, los hacen porque lo tienen que hacer para sus clientes. Pero no es que haya interés”, advertía un ejecutivo que se bajó (hace tiempo) de esa organización.

Lo cierto es que para los bancos y fondos, el país está “al borde de la tragedia” (como dijo en la AmCham el CEO local del JP Morgan, Facundo Gómez Minujin). Esa entidad estima una caída del PBI de 3,5% este año y 1,5% en 2024; inflación del 130% en 2023 y 85% el siguiente. Para el JP Morgan habrá un salto del dólar oficial este año que lo ven en $400 al cierre de este diciembre.

los planes y Milei

Parte importante de la falta de interés con el país tiene que ver con la poca claridad de los planes (o enunciados de los candidatos). Sólo Milei fue el más explícito de todos, pero en Wall Street temen un estallido social si el libertario intenta aplicar sus políticas y ven inviable una dolarización.

Quién está tratando de tejer contactos con el exterior y presentar un plan económico que pase el filtro de lo “políticamente tolerable” es Patricia Bullrich. El rumor por estas horas en Nueva York es que hay dos pesos pesados trabajando en la agenda internacional en lo económico de “La Piba”: Pablo Guidotti y Guillermo Mondino.

De hecho, se dice que la dupla contactó a Arminio Fraga, ex banquero central de Brasil durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso, para que los ayudará (en forma técnica como asesor independiente) a diagramar un programa económico para la pre candidata con foco en la baja de la inflación.

El brasileño, que basó su esquema en metas de inflación y ajuste fiscal tras la devaluación del real en 1999, fue tajante con los allegados a Bullrich: “Cada vez que me piden opiniones después me dicen que eso no se puede hacer en la Argentina. Si empezamos por ahí no me hagan perder el tiempo”, palabras, palabras menos, dijo Fraga a los interlocutores.

Las excusas argentinas para arreglar las crisis cansan al mundo.