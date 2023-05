La Plata es Mundial

Primer capítulo de la copa del Mundo en nuestra ciudad, luego de tantas semanas de espera. En un partido más que atractivo, Colombia venció 2 a 1 a Israel en la apertura del Grupo C del Mundial Sub-20, en la sede de La Plata, con gol de Gustavo Puerta a los 44 minutos de la parte final, tras estar en desventaja y de esta manera pasó a liderar el grupo.

Previamente, en el segundo tiempo Dor Turgeman abrió la cuenta de penal, para Israel, y por la misma vía lo había igualado Oscar Cortés para los sudamericanos.

Ambos seleccionados mostraron cosas interesantes en un partido que contó con la presencia de 7.600 espectadores, la mayoría de ellos ingresando a poco de comenzado el partido o durante el mismo.

Israel y Colombia no se sacaron ventaja en el primer tiempo pero el seleccionado israelí estuvo mucho más cerca de romper la paridad y contó con cuatro jugadas claras para desnivelar. Al menos manejó la pelota con criterio y tuvo la chance más clara.

A los 9 minutos, lo tuvo en una contra Dor Turgeman pero respondió de buena manera Luis Marquines, el responsable que el elenco cafetero haya mantenido el cero en su arco.

A los 20, otra contra y Khalalli encontró bien parado al arquero. En la recta final una buena combinación israelí en ataque y el remate de Madmon se fue apenas desviado, mientras que dos minutos más tarde el propio Madmon hizo lucir al portero colombiano para evitar la caída de su valla.

Colombia no estuvo claro no pudo tener jugadas claras. El cartel de favorito le quedó muy grande. Sólo un par de aproximaciones que no terminaron bien en los pies de Yaser Asprilla, y un remate desde afuera del capitán Puerta que encontró una buena respuesta de Tomer Zerfaty. La selección que fuera anfitriona del Sudamericano no lució de buena manera.

En el complemento llegaron los goles. Al minuto Asprilla lo tuvo pero Zerfaty tuvo una gran atajada sobre su palo derecho y, a los 10 minutos, le cometieron un claro penal al lateral Revivo, que Turgeman lo cambió por gol con un remate bajo a la izquierda del arquero que eligió el otro palo.

Pudo aumentar Israel, en una doble intervención del arquero colombiano, Marquines que se lució ante tiros de Madmon y Turgeman. Buena imagen de un seleccionado que llegó en silencio.

A los 28 minutos se produjo una mano en el área israelí en un centro pasado que el juez Calderón no vio pero a instancias del VAR sancionó la pena máxima que Oscar Cortes con un tiro cruzado superó el arquero para decretar la igualdad. En ese momento el partido cambió radicalmente, lo que nadie imaginaba minutos antes.

Israel sintió el impacto, Colombia buscó más y sobre el final en una gran acción individual el capitán Puerta, de zurda, cruzó el remate que se metió abajo contra el palo izquierdo para colocar el 2 a 1 final. Demasiado premio para el equipo cafetero

lunes de súper Acción: juegan inglaterra y uruguay

Tras la jornada inaugural, el cronograma se extenderá a lo largo de toda la semana con una decena de partidos y la destacada presencia de los equipos campeones del mundo en la categoría: el jueves Inglaterra se medirá ante Uruguay, Brasil hará lo propio el sábado ante Nigeria y Francia jugará ante Honduras en el cierre de la fase de grupos.

Más allá de esto, la Ciudad de La Plata, y más precisamente el Estadio Único Diego Armando Maradona recibirá dos encuentros muy importantes en la jornada de lunes.

En primera instancia, Inglaterra se medirá con Túnez desde las 15, mientras que más tarde harán lo propio Uruguay ante Irak, a partir de las 18. Esos partidos, estarán enmarcado en el grupo E.

Además, también habrá acción en el marco del grupo F, con sede principal en el Malvinas Argentinas de Mendoza. A partir de las 15 se enfrentarán Francia y Corea del Sur, mientras que en el segundo turno harán lo propio Gambia ante Honduras. Este cotejo comenzará desde las 18.

Kuryu Matsuki celebra su gol, el que le dio la victoria a japón / AFP