Polémica en el Bar: uno por uno, los panelistas que acompañarán a Marcela Tinayre y más detalles

Marcela Tinayre se pone al frente de la mesa de "Polémica en el Bar", que por primera vez tendrá como conductora a una mujer (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-5-21-9-38-0-confirmaron-cuando-sera-el-regreso-a-la-tv-de-polemica-en-el-bar-quien-conduce-y-quienes-seran-los-panelistas-espectaculos). Con todo confirmado, hay una gran expectativa por el inicio del ciclo que supo ganar varios puntos de rating en el pasado, y que reunió a grandes figuras.

Se sabe que el programa se emitirá por la pantalla de América y, tal como reveló el periodista Ángel de Brito en su envió "LAM", el canal grabó un piloto con la conductora al frente y quedaron encantados, por lo que ya le pusieron fecha al debut, que será el próximo lunes 29 de mayo en el horario de las 23:15, al término del ciclo de entrevistas que encabeza Fernando Dente.

De esta forma, la hija de Mirtha Legrand llevará adelante esta nueva temporada y estará acompañada por varios panelistas. Si bien mucho se habló de la posibilidad de que el cantante de "Cumbia 420" L- Gante se haga presente, al final no será parte del envío. También corrió el rumor de que podría estar el abogado platense Fernando Burlando, pero tampoco estará sentado en la mesa.

Panelistas de "Polémica en el Bar"

Quienes sí estarán junto a la mamá de Juanita y Nacho Viale serán Flavio Mendoza, Chiche Gelblung, Eliana Guercio, Gabriel Schultz, Alfa (ex participante de Gran Hermano) y Marcelo Polino, este último en el personaje de dueño del bar.

"Gustavo Sofovich hace tiempo que me viene llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores... No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer", manifestó Tinayre en LAM. EN esa misma entrevista terminó confirmando a sus compañeros.

"Va estar alguien que amo que es Chiche Gelblung" , comenzó diciendo Marcela, para luego develar otro de los panelistas, el que quizás más llamó la atención: Walter Santiago, más conocido como "Alfa" de "Gran Hermano".

Sobre el participante del reality que condujo Santiago Del Moro en la pantalla de El Trece, la conductora contó su primera experiencia con él. "Lo primero que me dijo fue 'soy amigo de Juanita (Viale)'. Agarré el teléfono, y le dije: 'Che, Juani, perdón por la diferencia horaria, decime una cosa, ¿lo conocés a Alfa?", relató. "'¿Alfa?', me dijo Juani. 'En la panadería, mamá, cuando compro el pan'", agregó la conductora para después dirigirse directamente al comerciante de autos: "Chanta, no sos amigo de Juanita".

Así, al ser consultada por las panelistas de "LAM" sobre la posibilidad de que estuvieran también Fernando Burlando y L-Gante, esta lo negó rotundamente, aunque sí dijo que estarán Marcelo Polino y Gabriel Schultz. Al equipo confirmado por la conductora también se suman Eliana Guercio, que estuvo en el panel del fallido programa de Flavio Mendoza -junto A Nicolás Magaldi-, que por estos días está de gira en Canadá pero que también ocupará una silla.

La prueba piloto

Respecto a la primera prueba piloto, se supo que la mesa de Polémica en el Bar estuvo conformada por Fernando Burlando, Flavio Mendoza, Ceferino Reato, Andrea Rincón, Gabriel Schultz, Pachu Peña y Martín Salwe. El único de los mencionados que ya participó de ediciones anteriores fue Pachu Peña, quien se sentó en la histórica mesa en el año 2017. Para el resto, será la primera experiencia en el programa.

Asimismo, se conoció que había dando vueltas otros nombres que también estaban en carpeta para sumarse al programa, como los de Paulo Vilouta, Luciana Salazar y Gastón Recondo. Incluso los últimos dos mencionados ya tuvieron participaciones en otras ediciones. Pero lo cierto es que no serán parte este año.

Hace unos días, Marcela Tinayre había adelantado cuándo será el comienzo del programa. “El estreno del nuevo Polémica en el Bar será el lunes 8 de mayo”, le dijo la conductora a Anamá Ferreira, panelista de Gossip. El adelanto de Marcela Tinayre se había dado luego de que comenzara a comentarse que había dudas de que finalmente el programa saliera al aire, algo que rápidamente la conductora aclaró confirmando el día de arranque.

Cabe destacar que polémica en el Bar es una de las grandes apuestas de América en su búsqueda por escalar en el rating, junto con el gran plato fuerte que será el desembarco de Marcelo Tinelli con el Bailando por un Sueño, en la segunda parte del año.

Qué dijo Mariano Iúdica de Tinayre

Mariano Iúdica es el histórico conductor de Polémica en el Bar, el programa que se hacía por las noches de América TV. Pese a ello, el canal decidió reemplazarlo y cambiar todo el equipo que lo integraba. En este sentido, tras conocerse que será Marcela Tinayre quien esté a cargo del histórico programa, el que habló fue justamente Iúdica sobre sus sensaciones de esta decisión.

Se supo que El ex conductor le envió un mensaje a Ángel de Brito cuando estaba al aire en LAM, y expresó su tristeza frente a la salida de Polémica en el Bar. "La amo a Marcela y a Gustavo (Sofovich). Terminamos muy bien, y este proyecto familiar es lo que más había deseado en mi vida", aseguró dejando en claro que no quería bajarse de la conducción.

Mientras que sobre Marcelo sostuvo: "La van a romper, les deseo lo mejor, los quiero mucho". Pese a su buena onda, está claro que no quedó contento con la decisión de quitarle la conducción de "Polémica en el Bar".