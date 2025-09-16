El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
"Disco rayado": dura crítica de Kicillof a Milei, que dijo que "la economía está mucho peor"
VIDEO. A dos meses del incendio: diagonal 77 y 48 sigue en reconstrucción
Estafa piramidal millonaria: crece la lista de damnificados en La Plata
VIDEO. Juraron los nuevos magistrados de La Plata: quiénes son y qué funciones asumirán
La peor noticia: Mirtha, denunciada por despido ilegal y fraude
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias
En octubre, se viene otra suba en los micros: a cuánto se va el boleto en La Plata
¿Tu hijo juega en Roblox? Casos de acoso infantil encienden las alarmas
No pudo despedir a su hija en pandemia: absuelven a los funcionarios acusados
Vecinos en vilo: qué se sabe de los combates a tiros entre bandas motorizadas en La Plata
Cerveza saludable: buscan desarrollar una versión con beneficios para la salud
Bajan acciones y bonos y el riesgo país, camino a los 1.200 puntos básicos
Gradual aumento en el país de personas que separan los residuos hogareños
Se viene la 20º edición de la maratón “Delfor De la Canal” de la UNLP
Vacunación antirrábica en el Parque San Martín y en el barrio El Rincón
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La semana arrancó con precipitaciones durante la madrugada del lunes, devenidas en una garúa débil en las primeras horas de la mañana. Al mediodía, el sol acechado por una intensa nubosidad elevó la temperatura a casi 20 grados y espantó a una posible lluvia.
Lo ocurrido ayer es un breve resumen de lo que se espera para la última semana invernal del año.
A pesar de que las chances de mojarse durante los próximos días son escasas -apenas el 10 por ciento-, las nubes, la humedad y un calor agobiante se extenderán a lo largo de la semana.
En la antesala a la primavera, la amplitud térmica gana terreno en el ambiente: temperaturas mínimas de 10 grados por la mañana, y máximas de 22 durante la tarde. En la Ciudad, de esta manera, se puede ver gente muy abrigadas por la mañana pero con una campera o abrigo debajo del brazo durante la tarde. O, viceversa: remera por la tarde, pulóver o hasta campera por la noche.
Lo cierto es que para la jornada de hoy, la mínima será de 10 grados mientras que la máxima superará la barrera de los 20. Eso sí: habrá muchas nubes y una humedad casi al 100 por ciento. Mañana, jueves y viernes, el panorama es similar: mínimas de 15 grados y máximas de 22; una nubosidad espesa con insoportable humedad; y la posibilidad de lluvias, escasas.
En lo que respecta al fin de semana, el parte meteorológico extendido incluye la llegada de lluvias y vientos fuertes. No obstante, el pronóstico exhibe un panorama similar a los próximos días.
LE PUEDE INTERESAR
Reclaman el arreglo de una calle en San Carlos
LE PUEDE INTERESAR
IPS: el 29 y 30 de septiembre pagan a los jubilados
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí