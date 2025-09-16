Últimos días del invierno con altas temperaturas y amenaza de lluvias

La semana arrancó con precipitaciones durante la madrugada del lunes, devenidas en una garúa débil en las primeras horas de la mañana. Al mediodía, el sol acechado por una intensa nubosidad elevó la temperatura a casi 20 grados y espantó a una posible lluvia.

Lo ocurrido ayer es un breve resumen de lo que se espera para la última semana invernal del año.

A pesar de que las chances de mojarse durante los próximos días son escasas -apenas el 10 por ciento-, las nubes, la humedad y un calor agobiante se extenderán a lo largo de la semana.

En la antesala a la primavera, la amplitud térmica gana terreno en el ambiente: temperaturas mínimas de 10 grados por la mañana, y máximas de 22 durante la tarde. En la Ciudad, de esta manera, se puede ver gente muy abrigadas por la mañana pero con una campera o abrigo debajo del brazo durante la tarde. O, viceversa: remera por la tarde, pulóver o hasta campera por la noche.

Lo cierto es que para la jornada de hoy, la mínima será de 10 grados mientras que la máxima superará la barrera de los 20. Eso sí: habrá muchas nubes y una humedad casi al 100 por ciento. Mañana, jueves y viernes, el panorama es similar: mínimas de 15 grados y máximas de 22; una nubosidad espesa con insoportable humedad; y la posibilidad de lluvias, escasas.

En lo que respecta al fin de semana, el parte meteorológico extendido incluye la llegada de lluvias y vientos fuertes. No obstante, el pronóstico exhibe un panorama similar a los próximos días.