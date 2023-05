Confirmaron cuando será el regreso a la TV de "Polémica en el Bar": quién conduce y quiénes serán los panelistas

El histórico formato de "Polémica en el Bar" volverá a la pantalla chica. Con la conducción de Marcela Tinayre, el ciclo de debate ya tiene fecha para hacer oficialmente su debut en este 2023.

La misma será el próximo lunes 29 de mayo a las 23:15 horas, luego del programa de entrevistas que realiza Fernando Dente.

La hija de Mirtha Legrand llevará adelante esta nueva temporada y estará acompañada por varios panelistas. Mucho se habló de la posibilidad de que el cantante de "Cumbia 420" L- Gante, se haga presente, pero al parecer no será así.

Quienes estarán junto a ella serán Flavio Mendoza, Chiche Gelblung, Eliana Guercio, Gabriel Schultz, Alfa (ex participante de Gran Hermano) y Marcelo Polino con un rol especial: el dueño del bar.

"GustavoSofovich hace tiempo que me viene llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores... No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer", manifestó Tinayre en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito.