Se viene la 20º edición de la maratón “Delfor De la Canal” de la UNLP

El domingo 5 de octubre, se correrá la 20º edición de la tradicional Maratón “Delfor De la

Canal”, de la Universidad Nacional de La Plata. La carrera gratuita, solidaria y abierta cumple 20 años consecutivos, en coincidencia con las celebraciones por el 120º aniversario de la fundación de la UNLP. La actividad es organizada por la casa de altos estudios junto a la Municipalidad de La Plata.