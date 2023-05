Impulsan una campaña por la comprensión plena de la lectura en la Primaria

La crítica situación que atraviesa la escuela pública de nuestro país, con un elevado porcentaje del alumnado que enfrenta serias dificultades en materia de comprensión de textos, impulsó a un grupo de entidades civiles de nuestro país a lanzar una campaña para visibilizar esa realidad, en una decisión que se basa en los datos surgidos recientemente del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), que expuso con elocuencia la caída en picada que sufre la educación escolar en la Argentina.

Según se informó en la edición de ayer, uno cada dos estudiantes del nivel primaria no comprende un texto adecuado a su edad. El citado estudio, que abarca a los sistemas educativos públicos de América del Sur y Centroamérica, indicó que el 46 por ciento de los alumnos argentinos de 3er grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura, lo que significa que 1 de cada 2 estudiantes no comprende un texto adecuado a su edad.

La campaña que ahora se impulsa, que tiene como propósito garantizar que todos los chicos y chicas al finalizar tercer grado comprendan lo que lean, está impulsada por destacadas organizaciones de la sociedad civil como Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, ACDE, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Help, Enseñá por Argentina, Junior Achievement, Fundación Leer, FONBEC, Minkai, Reciduca, Fundación Varkey, Voy con Vos, entre muchas otras.

Lo que se solicita es que tanto el gobierno nacional como los provinciales asuman compromisos concretos para priorizar las políticas de alfabetización. La iniciativa apunta a generar conciencia sobre las dificultades de lectura que afectan a los estudiantes argentinos, y a movilizar a toda la sociedad para contribuir con la mejora de los aprendizajes.

En ediciones anteriores se detallaron los distintos resultados obtenidos por alumnos de nuestro país en las pruebas mencionadas. La conclusión de estas pruebas que conciernen a unos trece países de América latina, si se compara los resultados de lectura de los 13 países que participaron en las pruebas de 2006, 2013 y 2019, la Argentina ha ido perdiendo posiciones.

Al observar la evolución de los resultados de lectura de 3er grado entre 2013 y 2019, Argentina presenta una de las mayores caídas de la región (-2 por ciento), superada solo por Guatemala (-3,2 por ciento). Apenas 6 países lograron mantener o mejorar su posición entre 2013 y 2019. Los mayores avances se registraron en el puntaje promedio de los estudiantes de Brasil (+5,1 por ciento) y Perú (+4,7 por ciento).

Ahora se informó que la iniciativa de las entidades apunta a generar conciencia sobre las dificultades de lectura que afectan a los estudiantes argentinos, y a movilizar a toda la sociedad para contribuir con la mejora de los aprendizajes.

Como primer paso de la campaña, se convocó a todos los ciudadanos a compartir en sus redes sociales el hashtag #NoEntiendenLoQueLeen.

Ningún país puede desarrollarse sin habitantes capacitados. Se ha dicho ya y pareciera oportuno reiterarlo: es preciso, sin pérdida de tiempo, sin debates estériles o eufemísticos, jerarquizar a los planteles docentes y, en lo esencial, ayudar y estimular a los jóvenes al hábito del estudio y de la lectura.

La educación pública argentina, que pareciera ignorar que la riqueza genuina se encuentra en el recurso humano, está hoy en deuda con millones de chicos que acuden a ella para formarse como futuros habitantes de un mundo cada día más exigente.