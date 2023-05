Qué es "Innocence Project Argentina", la fundación que participaría en el caso Lucas Puig

La Fundación Innocence Project Argentina solicitó presenciar la audiencia de mañana en el caso que tiene como imputado a Lucas Puig – el profesor de música que recibió una condena a 35 años de prisión por delitos cometido por abuso sexual- ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Los Doctores Germán Ezequiel Bonaguro y Violeta Vassallo serán los representantes en la audiencia ante la sala V del Tribunal de Casación Penal compuesta por los Doctores Victor Violini, Ricardo Maidana y Carlos Angel Natiello en la causa Nº 12.0732 caratulada “PUIG LUCAS MANUEL S/RECURSO DE CASACIÓN”. El motivo de la solicitud se enmarca en “el requerimiento de intervención que hiciera el señor Lucas Manuel Puig (…) quien también requirió y autorizó expresamente a IP Argentina a presenciar la audiencia de informe oral de que se llevará a cabo de manera presencial el jueves 4 de mayo del corriente a las 11:00 hs. en la Sala de Audiencias del Tribunal”.

Así lo detalla la organización en la presentación electrónica, hecha en la causa, según surge de la Mesa Virtual de la SCBA y que fuera agregado al expediente. Al respecto de esta participación el Dr. Gastón Nicocia en declaraciones a EL DIA sostuvo que “tomamos conocimiento que la organización Innocence Project finalmente decidió presentarse en la Causa de Lucas, luego de haber analizado no solo la sentencia que lo condenó, sino las distintas advertencias de errores investigativos y procederes judiciales antes, durante y con posterioridad a la imposición de la condena y su detención. Es en esta presentación que solicitan autorización para presenciar la audiencia, y consecuentemente estimo que lo será también enmarcado en la posibilidad de presentarse como Amicus Curiae. La Sala V ha citado a la Asociación Pensamiento Penal a formar parte de la audiencia, por lo que estimamos que no habría inconveniente que luego de esta presentación se autorice a IP Argentina a formar parte, sobre todo teniendo en consideración que tanto Lucas como la defensa prestamos el consentimiento para ello”.

Para los abogados defensores de Puig -Gastón Nicocia, Alberto Daniel Apaz y Adrián Enrique Fernández- es “un gran respaldo que una organización como IP Argentina se presente en esta causa, más considerando que sus intervenciones lo son en actuaciones donde consideran que ha habido condenas erradas, errores judiciales, causas armadas, y en muchos casos fraudes judiciales”. De esta manera se acrecienta la expectativa por la audiencia de mañana que tendrá lugar en la sede del Tribunal de Casación Penal de calle 43 entre 12 y 13.

Qué es Innocence Project

Innocence Project es una organización sin fines de lucro que tiene por objeto defender a personas inocentes condenadas en causas penales, respecto de las cuales se cuestiona la falta, insuficiencia o inconsistencia de las investigaciones seguidas durante la investigación y el juicio.

Innocence Project Argentina nace en el país a partir de las repercusiones del film documental "El Rati Horror Show", producido y dirigido por Enrique Piñeyro en 2013 donde la investigación de la causa seguida contra Fernando Carrera pone en evidencia la discrecionalidad de la policía para el uso ilegítimo de la fuerza letal, el fraguado de causas y la anuencia judicial para incorporar esas pruebas como válidas, teniendo como consecuencia condenas injustas a personas inocentes. Ésta situación motivó a Enrique Piñeyro a crear una fundación que se ocupara específicamente del problema con la ayuda de especialistas en justicia y seguridad.

La organización surgió con el asesoramiento de Justin Brooks -abogado, profesor de la California Western School of Law y director de California Innocence Project-, tomando el modelo de Innocence Project de Estados Unidos. La fundación norteamericana había nacido en 1992 con la misión de liberar a personas encarceladas o condenadas a la pena capital por crímenes que no cometieron y de reformar el sistema penal responsable por las condenas injustas.

Otros casos relevantes

La organización Innocence Project Argentina viene participando en diferentes causas en las que se desprende, del análisis de la misma, que la persona imputada esta injustamente privado de la libertad por un delito que no cometió y que se encuentra sufriendo una condena errónea.

Uno de los últimos hechos en los que participó fue en el caso “Alberto Martín Muñoz s/ robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causa”. En junio de 2008 alrededor de las 20:30, tres personas armadas ingresaron a un supermercado, donde robaron dinero y asesinaron al dueño del comercio. Por el hecho fueron condenados Alberto Martín Muñoz y dos personas más.

La principal prueba en contra de Muñoz fueron los reconocimientos efectuados por las hermanas de la víctima que eran empleadas en el negocio. Sin embargo, el tribunal no tuvo en consideración las contradicciones relevantes que presentaron estas declaraciones. Tampoco se consideró que otros dos testigos que presenciaron el hecho no reconocieron a Muñoz y que uno de los autores del hecho, que admitió su responsabilidad, declaró que el imputado no había participado. La prueba en favor de la defensa había sido descartada de manera arbitraria.

La organización revisó la prueba y presentó entre sus argumentos de defensa que: “Hubo muchas irregularidades en los reconocimientos en el caso. En primer lugar, no se siguieron las recomendaciones científicas para minimizar la posibilidad de errores y la formación de falsas memorias. En segundo lugar, el Tribunal ignoró que de las declaraciones de las testigos surgían modificaciones en el relato y contradicciones, que sugieren que existieron serias deficiencias en el proceso de reconocimiento.” Finalmente, Alberto Muñoz fue absuelto.

Los abogados defensores de Lucas Puig creen que esta participación será de vital importancia en la causa y esperan que en el día de mañana “los Jueces que ahora integran la sala V del Tribunal de Casación al intervenir en esta causa tengan la posibilidad de analizar todas esas cuestiones -y comprender todo lo que sostenemos respecto de las actitudes de los Jueces del Tribunal de Juicio- e incluso lo advertido previo al debate por el Amicus Curiae Asociación Pensamiento Penal.”