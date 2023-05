VIDEO.- "Olor a marihuana" y "se pasaron de droga": detalles de la muerte de una joven en La Plata

Esta mañana el barrio de 24 entre 44 y 45 amaneció en medio de la conmoción que significó conocer los detalles de la muerte de una joven de apenas 22 años. Si bien los vecinos habían advertido la presencia de la policía y ambulancias, sorprendieron los pormenores de ese fallecimiento que se investiga y que aún mantiene algunos interrogantes.

Tal como informó este diario, María Rosario Molina -tal como fue identificada- fue hallada sin vida en el interior de su departamento de La Loma que, por los rastros levantados de la escena por parte de los peritos, mientras se esperan los resultados de la autopsia, todo apunta a “una muerte relacionada al consumo de sustancias”. Es que en ese domicilio se secuestró un frasco con sustancia vegetal símil marihuana, cortes de envoltorios de nylon conteniendo sustancia polvorienta en color blanco símil a cocaína y una balanza de precisión.

Esta mañana hablaron los vecinos y coincidieron sus testimonio en el "olor a marihuana" que se pudo advertir durante el fin de semana en los pasillos. "Se escuchaba música y había olor a marihuana en los pasillos", dijo Silvia, una de las mujeres que dio su palabra sobre lo sucedido. Si bien dijo que estuvo ausente durante el feriado largo, se enteró de que la víctima fatal "es una chica que vino de visita a un departamento de alguien que lo alquiló de forma temporaria". Además sostuvo que "aparentemente había tres muchachos y la chica".

Por su parte, otra vecina, que se identificó como Sabrina, contó que "hubo mucho olor a marihuana durante todo el fin de semana y ayer a la tarde nos encontramos con esto. Se ve que se pasaron de droga. A la chica no la pudieron reanimar". También reveló que es el único departamento que se alquila de forma temporaria y que "no se escucharon ruidos fuertes, fue lo habitual. No fue una fiesta clandestina. Lo único que llamó la atención fue el olor a marihuana, por eso le avisé al consorcio".

El escenario de la muerte

Cabe destacar que en el lugar había otras tres personas, quienes aseguraron que eran “amigos” de Molina y que se encontraban en el lugar luego de haber pasado la noche junto a ella, con quien acudieron a una “fiesta”. Fuentes de la investigación le dijeron a este diario que “los tres implicados señalaron que durante la noche (madrugada de ayer) se desarrolló una fiesta en la cual consumieron alcohol y estupefacientes como marihuana y cocaína”, al tiempo que agregaron que se quedaron a dormir en el departamento ubicado en el primer piso del inmueble. Cabe destacar que los tres masculinos fueron identificados y se les incautó el teléfono celular. Se trata de un colombiano de 30 años, y dos argentinos de 24 y 31, respectivamente.

En este sentido revelaron a las autoridades que al despertarse, se toparon con la dramática imagen de la joven fallecida, y todo se conoció ayer pasadas las 16 horas tras un llamado al 911. En este contexto, efectivos del Comando de Patrullas y médicos del SAME acudieron al domicilio. Al arribar, los móviles colmaron la cuadra y se valló el ingreso al edificio para desplegar las tareas correspondientes.

Voceros ligados a las investigación contaron a este medio que al ingresar al departamento, constataron el escenario trágico. Allí también acudieron profesionales de la Salud quienes intentaron reanimar a la chica, pero no pudieron hacer nada para salvarla y minutos más tarde terminaron confirmando su fallecimiento. “En principio, no observamos rastros de violencia en el cuerpo”, explicaron fuentes sanitarias en el parte oficial al que tuvo acceso este diario.

La causa, instruida por la UFI N° 5 a cargo del fiscal Juan Menucci del Departamento Judicial de La Plata, y que aún genera estupor en la Ciudad, fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.