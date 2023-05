“Gritar el gol en la cara es una falta de respeto”

Tras el escándalo, y sin posibilidades Jorge Almirón de asistir, en su carácter de entrenador, a la conferencia de prensa posterior al encuentro, Sergio (“Chiquito”) Romero fue el encargado de atender al periodismo, y a pesar de haber criticado al árbitro por el penal que definió el Superclásico disputado en el estadio Monumental, el arquero de Boca hizo foco en Agustín Palavecino y su actitud de gritarles “en la cara” a los jugadores del conjunto visitante el 1-0 convertido por Miguel Borja.

“Gritar el gol en la cara de nuestros jugadores es una falta de respeto terrible”, consideró el experimentado arquero de Boca, quien luego analizó la acción que decidió el gran partido del fin de semana en medio de un gran escándalo: “La jugada del penal es muy dudosa, yo le pregunto al árbitro si fue penal y me dice que fue un claro penal, pero tenía el VAR y no lo usó”.

El arquero explicó que en esas circunstancias le hizo notar a Darío Herrera, el árbitro central, que podía respaldarse en las imágenes que ponen a su disposición los monitores instalados en el predio deportivo de la AFA, en Ezeiza.

“Yo le dije que podía ir a consultar, pero se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada de nuevo no es un penal cobrable, no debería haberlo cobrado nunca. Lo raro de todo esto es que el VAR no lo haya llamado, no fue penal, no es que le voló la pierna al jugador de River. Yo le pregunté a (Pablo) Solari y me dice que lo toca, pero no lo toca, se ve”, destacó el arquero que resultó uno de los jugadores más destacados en el equipo de Jorge Almirón que aseguraba un empate sin anotaciones en la cancha de River hasta que una discutida falta dentro del área le permitió a los Millonarios asegurar una fiesta completa en el Monumental, colmado por más de 83.000 personas.

“Yo a Palavecino y a otros muchachos de River se los dije en la cara... Ellos con el entrenador anterior lograron que todo el fútbol los respetara, pero no sólo porque ganaban partidos o ganaban títulos, sino por la conducta que tenía adentro y afuera de la cancha. Ahora este chico eso lo pasó por alto, en vez de ir a festejar el gol con sus compañeros y Borja en el córner, les gritó el gol en la cara a mis defensores”, destacó Chiquito elogiando a Marcelo Gallardo, el anterior técnico del conjunto de Nuñez que ahora está bajo la conducción de Martín Demichelis.

“Yo primero pensé que lo estaba gritando con su gente, pero no, estaba mirando para abajo, por eso generó la reacción nuestra. Yo reaccioné bien, salí corriendo y lo agarré de la cintura y le pregunté por qué hacía eso... Y ahí mis compañeros pensaron que yo me fui a pelear y vinieron atrás mío, lo mismo los jugadores de River”, detalló el arquero boquense, quien efectivamente, en las imágenes aparece como el primero en reaccionar en medio del festejo de los jugadores a partir de Agustín Palavecino, quien terminó siendo apuntado por todo Boca, y uno de los expulsados por el juez central después de los empujones, golpes y corridas dentro del campo de juego que marcó el final del Superclásico.