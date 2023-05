Racing sufrió otro duro golpe, esta vez de Talleres: 4 a 2

Racing no puede hacer pie en la Liga Profesional, y una nueva derrota, esta vez frente a Talleres, lo terminó de relegar en la tabla de posiciones una fecha después de haber perdido frente a Boca en la Bombonera. El agónico empate alcanzado ante Flamengo, en el Cilindro, le permitió a mitad de semana sostenerse como puntero de su grupo, y en este contexto, el torneo continental parece ser la tabla de salvación para Fernando Gago.

Este vez, nuevamente en su estadio de Avellaneda, a los cinco minutos de comenzado el encuentro, y cuando ninguno de los dos equipos había sacado ventajas en el juego, Gabriel Hauche perdió la pelota en zona defensiva, la recuperó Rodrigo Garro que habilitó a Michael Santos para que abriera el marcador ante la salida de Gabriel Arias en la primera acción ofensiva de la visita.

El gol en contra desconcertó a Racing que, a pesar de haber tenido un poco más la pelota, no fue claro y no tuvo claridad para hacerse fuerte en ofensiva. Otra mala salida, ahora de Insúa, le permitió a los visitantes aumentar la diferencia y encaminar su victoria frente a un equipo que no paró de cometer errores en todos los planos.