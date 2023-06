La trama detrás de la expulsión de Abal como árbitro en AFA tras el escándalo del VAR que perjudicó a Gimnasia

El árbitro Diego Abal ya no formará parte de la terna que dirige los partidos de todas las categorías que regula la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después del escándalo sucedido la fecha pasada en La Plata durante el encuentro entre Gimnasia y Sarmiento el pasado sábado.

Este mediodía, l a bomba explotó cuando se filtró que Diego Abal, de 51 años, habría recibido una carta documento desde la AFA para comunicarle la novedad . Una determinación que se dio luego de varios días de reuniones, recriminaciones y disputas de todo tipo en el corazón de la institución que preside Claudio Tapia.

Según la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), su salida se debe por haber superado los 48 años de edad y no por el fallo arbitral que perjudicó a Gimnasia de La Plata en el empate 0 a 0 ante Sarmiento de Junín.

Hace un año, la AAA había felicitado a Abal por su trabajo sobre el césped ya que dejaba el puesto de árbitro principal.

El error arbitral en cuestión se dio en el final del partido, cuando Felipe Sánchez convirtió el que hubiese sido el gol del triunfo del "Lobo" que fue validado por Ariel Penel.

DESIGNACION POLÉMICA EN GIMNASIA - UNIÓN

Si bien había sido designado Fernando Espinoza, este miércoles se informó que finalmente dirigirá Facundo Tello. El motivo es que Espinoza fue "parado" porque quedó envuelto en una polémica por haber empujado al jugador de Central Córdoba, Gustavo Canto, considerado un acto violento. Lo cierto es que la modificación de último momento fue bien vista por el hincha albiazul, aunque queda al descubierto el mal momento que atraviesa el arbitraje argentino.

A Tello lo acompañarán en la terna como asistente 1 Cristian Navarro, el asistente 2 será Marcelo Bistocco y como cuarto árbitro estará Nahuel Viñas. En tanto que a la cabeza del VAR estará Héctor Paletta, que tendrá como asistente a Gastón Suárez.

QUE DEBE HABER EL TRIBUNAL DE LA AFA TRAS GIMNASIA - SARMIENTO

El final cargado de polémica en el empate sin goles entre Gimnasia y Sarmiento y que despojó al Lobo de una victoria, sigue dejando tela para cortar.

Este martes, un integrante del Tribunal de Disciplina de AFA propuso tomar una decisión sin precedentes en el fútbol argentino: jugar el partido de nuevo.

"Yo jugaría el partido de nuevo, más habiendo reconocimiento del árbitro. Lo reprogramaría para otro día y con otro árbitro", lanzó José Jozami, que incluso agregó una alternativa': "También se podría validar el gol y darle el partido por ganado a Gimnasia".​​

Con respecto a cuánto puede demorar el Tribunal de Disciplina de AFA en tomar una decisión, pese a que no podría actuar de oficio hasta que Gimnasia realice una protesta formal, expresó: “No sé. Este es un problema serio que seguramente el Tribunal va a querer estudiar. Puede ser que lo resuelva rápidamente o no".

Esa mismo noche, Fernando Mitjans -el presidente del tribunal de la AFA - salió a aclarar la situación. "Es imposible que el partido de Gimnasia-Sarmiento se juegue otra vez. Tenemos prohibido jugar un partido de nuevo por un error arbitral. En otros países se jugaron partidos otra vez pero porque se comprobó corrupción”, disparó el presidente del Tribunal de Disciplina.

LA POLÉMICA DEL VAR EN GIMNASIA - SARMIENTO

Fue un error garrafal. Técnicamente, la falla de Ariel Penel es no haberse dado cuenta (si es que lo preguntó) que la reanudación desde el córner implicaba un imposible: fuera de juego desde un tiro de esquina. Por eso es inexplicable que Diego Abal en el VAR, con la asistencia de Gerardo Carretero, hayan cometido semejante error. Un rato largo después de la finalización del partido, cuando ya en la zona de vestuarios se hablaba por lo bajo de “error”, Chirola Romero y Mariano Cowen fueron convocados al vestuario del árbitro. “Las de Penel fueron palabras sinceras. Yo creo que se equivocó y está bien que lo reconozca. Ya está. Una lástima. Es de destacar que lo hayan reconocido”, explicó Chirola.

“En el momento no entendía que había cobrado y cuando me dijeron empezamos a saltar todos porque del córner no puede haber fuera de juego. Por eso vuelvo al tema del VAR, ¿por qué no llaman si es una jugada determinante? No me entra en la cabeza, porque supuestamente es para que haya justicia y no la hubo. Tampoco los vamos a liquidar porque son seres humanos y puede pasar”, concluyó el entrenador mens sana.