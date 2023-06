La selección argentina se entrenó a puertas cerradas en Indonesia

El seleccionado nacional de fútbol se entrenó este sábado a puertas cerradas en Yakarta, capital de Indonesia, de cara al amistoso del próximo lunes contra el representativo local, en la segunda presentación amistosa de la fecha FIFA.



El equipo dirigido por Lionel Scaloni practicó en el estadio Gelora Bung Karno, sin atención a la prensa y al público y luego arribó al hotel pasadas las 22.00, hora local, para cenar y dormir posteriormente.



En relación al posible equipo, el DT no dio indicios hasta ahora, aunque se sabe que todos sumarán minutos y se aguardará por un once alternativo en relación al que le ganó a Australia (2-0) el pasado jueves en Beijing.



Por eso no sorprendería ver un nuevo sistema táctico como 4-4-2 con un nuevo arquero y otras seis variantes como mínimo (Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovanni Lo Celso son tres confirmados desde el inicio).



El potencial once es Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Alejandro Garnacho o Nicolás González.



Las tres bajas confirmadas serán Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes iniciaron sus períodos de vacaciones, y la ausencia del ex-Barcelona se hizo sentir en el fanatismo de los hinchas del país asiático. Es que ya los alrededores del hotel donde se encuentra el equipo no se vio vallado, ni lleno de policías como sucedió en Beijing, capital de China, en el primer paso de la gira.

Argentina chocará por primera vez en la historia con Indonesia este lunes, a las 9.30 de Argentina, con transmisión de TyC Sports.



Esta será la última prueba antes de arrancar el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en las Eliminatorias Sudamericanas, que tendrán a la albiceleste enfrentando a Ecuador como local en septiembre y visitando La Paz para chocar ante Bolivia en la segunda jornada.