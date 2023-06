La respuesta de Thiago Almada ante la consulta de Lionel Messi por la MLS: "Yo no..."

El delantero argentino Thiago Almada, uno de los campeones del mundo, contó hoy que Lionel Messi le preguntó sobre la MLS (Major League Soccer) estadounidense pero está "flojo" de información y prometió "estudiar" para comentarle, a pesar de ser figura de la competencia en Atlanta United.

"El otro día (Messi) me preguntaba y yo estaba medio para atrás con esa información. Quería saber cómo era el torneo y los partidos. Yo no sabía mucho, estaba medio flojo. Después te averiguo le dije", relató entre risas en una nota con TyC Sports.

"Estoy contento de que Lionel pueda venir a la liga. La gente está como loca con su llegada. La va a disfrutar mucho y lo van a tratar muy bien", valoró sobre el arribo de Messi a Inter Miami, que está en la Conferencia Este -misma de Atlanta United-.

Por otro lado, Almada habló sobre sus sensaciones de Qatar: "Fue un poco rápido por la mala suerte de las lesiones de Nicolás González y el Tucu (Joaquín Correa). Era un sueño estar ahí, después por suerte pudimos salir campeones, no lo podía creer".

Almada, de 21 años, sumó seis minutos en el triunfo contra Polonia por 2-0, en la fecha final de la fase de grupos y con la clasificación ya consumada en el grupo C. Su ingreso se dio por Alexis Mac Allister, ahora refuerzo de Liverpool. El atacante tuvo su debut oficial en la Selección el 24 de septiembre último, en el triunfo por 3 a 0 ante Honduras, en el mismo día que dio su primer paso Enzo Fernández.

"De mi familia, de chico de estar ahí pateando piedras, siempre soñé jugar un Mundial y se me vino todo eso a la cabeza en el momento que me llamó el técnico", recordó. "Nosotros jugábamos en el barrio, en canchitas de tierra, con piedras... Obviamente jugábamos con una pelota, pero ahí", se explayó.

Los llamados de Riquelme y su deseo

En ese sentido, Almada destacó: "Siempre he hablado con Riquelme y él tenía el deseo de que vaya, pero no... Eso fue cuando estaba viendo si me iba a Atlanta o no. Siempre me llama, me manda mensajes cuando ve los partidos, ve los goles y me felicita".

"Tengo el deseo de jugar en Europa, no sé si se dará ahora, pero también estoy muy contento en el club (Atlanta United). Espero que se me pueda dar el deseo de jugar en Europa", cerró.