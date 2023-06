Elisa Carrió apuntó contra Mauricio Macri: "Tengo miedo que con sus ideas se pueda llegar a un populismo de derecha"

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, hizo referencia en una entrevista a la mirada que tiene sobre el ex presidente Mauricio Macri, donde aseguró que si se imponen sus ideas "hay riesgo de que se podría llegar a un populismo de derecha". Además, agregó que eso, le genera "miedo".

En un mano a mano con Infobae, señaló: "Lo que discuto con Macri (Mauricio) es que quiere un ajuste brutal y el esquema de una represión sangrienta. En ese esquema si se imponen las ideas de Macri hay un riesgo de que se podría llegar a un populismo de derecha y tengo miedo".

En esta misma sintonía, quiso dejar en claro: "Estamos saliendo de una banquina del populismo de pseudo izquierda, me niego a ir a una banquina de populismo de derecha, a los banquinazos, tenemos que transitar por el centro y nosotros transitamos por el centro".

A su vez, habló sobre su decisión de avanzar en la misma línea que Horacio Rodríguez Larreta, precandidato presidencial. La líder de la Coalición Cívica entiende que la ampliación de Juntos por el Cambio es necesaria por dos razones. La primera para ganar y tener un gobierno fuerte. La segunda, para bloquear a los sectores más reaccionarias que se acercan por derecha a Juntos por el Cambio.

"Se busca conformar un gobierno de coalición, no una coalición parlamentaria como fuimos antes. No hay gobierno sin esa amplitud y ahora somos una coalición gubernamental. A mi me gusta la pluralidad en todo sentido, a donde no voy a ir es a la izquierda ni a la derecha represiva", declaró.

A todo esto, sumó: "Vamos a ir por la unidad. Otros candidatos a presidentes querrán jugar solos, nosotros vamos a jugar en la unidad con Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto".