Primarias calientes: se avizora una “lucha de facciones” en el oficialismo y en JxC

“En las PASO se van a enfrentar La Cámpora y el peronismo”, desafío ayer Aníbal Fernández, en una frase que resume el nivel de disputa que podrían tener las primarias no sólo del oficialismo sino también en el principal armado opositor, que por ahora preanuncia una disputa sin cuartel entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Como no ocurría desde 2003, en el primer turno electoral del año el foco estará centrado en la puja interna antes que en el contraste entre los modelos de país que proponen las dos grandes coaliciones políticas.

El ministro de Seguridad junto a otros dirigentes del “albertismo residual” trabajan para la candidatura presidencial de Daniel Scioli, que durante la víspera inscribió simbólicamente su postulación por la lista “Unidos Triunfaremos” que, sino ocurre nada raro antes del cierre previsto por la Justicia electoral, competirá con la propuesta electoral que está urdiendo Cristina Kirchner y para la cual evalúa a un póquer de candidatos: Axel Kicillof, Sergio Massa, Wado de Pedro y el tucumano Juan Manzur.

Las diferencias por la reglamentación electoral, con los porcentajes para la integración de las listas para las generales del 22 de octubre, ya dio indicios de lo que será una campaña por demás tensa en “Unión por la Patria”. El nuevo sello del oficialismo fue impuesto por Cristina Kirchner como forma de “despegar” la oferta electoral de la fallida administración del Frente de Todos. Pero difícilmente lo pueda lograr en plena campaña.

El exgobernador bonaerense no cuestionará a su propio gobierno, tal como viene insistiendo. Pero el kirchnerismo, de hacerlo, caerá en contradicciones difíciles de ocultar en la etapa proselitista. Por caso, la nueva embestida contra el acuerdo con el FMI que blanqueó la Vice en su discurso del último jueves desde Río Gallegos se da de bruces con las negociaciones que viene realizando su socio Massa con los burócratas de Washington.

La posición del FMI

El staff del Fondo se resiste a adelantar el envío de fondos por US$ 10 mil millones y crece la preocupación por el escaso poder de fuego que podría tener el Banco Central para enfrentar una eventual corrida cambiaria antes o apenas conocidos los resultados de las PASO.

Los informes de las consultoras que consumen en el oficialismo alertan por un eventual repunte de la inflación porque probablemente la cotización de los dólares alternativos se reavive a poco de votar presionando al alza los precios internos.

Las críticas al kirchnerismo y su intento de presentarse como algo ajeno a la actual administración, incluso reclamando un plan de gobierno para 2024 como si nada tuviera que ver con el actual modelo que combina altísima inflación e inconsistencias macro, se multiplican. En la semana hubo una reunión entre integrantes de la mesa chica cegetista y ejecutivos de empresas líderes de la Argentina buscando consensos sobre las reformas pendientes.

Varios intendentes del Conurbano si no logran ir a las primarias con la boleta en “V”, no dudarán en optar por la lista presidencial que bendiga el kirchnerismo. “La debilidad de Cristina está en que no es candidata”, opinó un alcalde de la primera sección electoral, que sin embargo no comparte la estrategia que la Vice está terminando de decidir en Calafate y que podría comunicar antes del jueves próximo.

Los gobernadores peronistas, salvo el caso de un Manzur envalentonado por el triunfo de hace una semana en Tucumán, ya desisten de cualquier negociación a nivel nacional. El sanjuanino Sergio Uñac irá como candidato a senador por su provincia y, aunque dialoga con el sciolista Alberto Pérez, no descarta jugar con la boleta cristinista.

El chaqueño Jorge Capitanich, que hoy buscará dar un primer paso para lograr su reelección con las primarias de su provincia, recién al límite de la veda electoral se refirió al caso que conmueve a gran parte del país: la desaparición de Cecilia Strzyzowski presuntamente, a manos del denominado “Clan Sena”, que componen dirigentes sociales y familiares vinculados a su administración.

En la oposición, con todo, no hay demasiado optimismo por poder vencer al “aparato” del peronismo en la provincia norteña. Solo el radical Morales estuvo en el territorio exigiendo justicia y alertando sobre “un estado paralelo” como el que en su momento denunció en Jujuy en relación a la organización de Milagro Sala. Por estas horas el gobernador sufre protestas en su pago chico por parte de dirigentes que se oponen a la reforma de la constitución jujeña, aunque el gobernador dijo “ no se hará ninguna modificación que posibilité reelecciones al actual período.”

Negociaciones

A una semana del cierre de candidaturas, en el larretismo aseguran que negocian con el mandatario radical para sumarlo como eventual candidato a vicepresidente. Manes, en tanto, volvió a criticar el PRO y sostiene que no bajará su postulación a la primera magistratura.

El duelo entre Larreta y Bullrich genera algunos cuestionamientos en el PRO calculando si será posible que después de las Paso los que votaron por uno u otro se sumen a quien resulte mayoritario.

Si bien hay un diagnóstico común sobre la crisis socio-económica, discrepan en el posible armado de un futuro gobierno de la coalición. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que en un futuro gobierno de la coalición para llevar acabo las reformas estructurales que el país necesita se requiere un consenso social para el que debe contar con una “pata peronista.” Bullrich en cambio afirma que la fortaleza de una futura administración debe tener como base un plan económico social coherente aplicado con energía.

El alcalde porteño buscó ampliar” la coalición opositora y, tras la fallida incorporación de Juan Schiaretti, intenta sentar las bases para un ulterior acuerdo en caso de vencer en las PASO. En espejo, Bullrich insiste con enviar guiños a Javier Milei con quien aspira a rubricar un entendimiento ante un eventual triunfo en los comicios. La temprana renuncia del precandidato a gobernador del armado libertario, el intendente Guillermo Britos (Chivilcoy), expuso como nunca la escasa estructura territorial del locuaz economista.

Las elecciones que se llevaron acabo en las provincias demostraron que Milei no cuenta con estructura ni candidatos que atraigan en el interior del país. Su candidatura presidencial está basada únicamente en el rechazo especialmente entre los jóvenes con el oficialismo y la oposición.