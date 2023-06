El influencer y streamer de La Plata Gero Momo, ¿el nuevo novio de Jésica Cirio?: "La relación ya es formal..."

La bomba de la separación de Martín Insaurralde y Jésica Cirio la tiró la propia modelo, ya acorralada por los fuertes rumores de un nuevo romance, en donde el apuntado es el influencer de La Plata Gero Momo. Pese a que fue negado varias veces, finalmente la pareja, que tuvo una hija, decidió terminar con la relación y ahora el joven, que pese a ser hincha confeso de Platense tiene fuertes vínculos con Gimnasia, sería el flamante novio.

Vale destacar que varios seguidores le estuvieron consultando a la rubia sobre si está empezando un noviazgo y todo apunta al reconocido platense que brilla en las redes sociales.

Este lunes feriado, en el programa "Nosotros a la Mañana", hablaron al respecto y el periodista Juan Etchegoyen aseguró: “A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él”. Más tarde agregó que “es la pareja de Jésica Cirio y (Gero) Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”.

Cirio, Momo y un programa de streaming

Además en el programa de El. Trece dijeron que “ella anunció la separación (de Martín Insaurralde) hace pocos días en los medios, y ¿no subió una foto en dónde está él jugando con su hija?”. Mientras que sobre el streamer oriundo de nuestra ciudad manifestaron. “Tienen un programa de streaming juntos, con el Momo y con otros. Lo banco mil, mil lo banco al Momo”.

Momo, que su nombre real es Gerónimo Benavides, nació en Tolosa y tiene 34 años. Es un youtuber que cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de esa red social pero además suma también un millón de seguidores en su canal de Twitch. También en Instagram tiene 1.3 millones de seguidores. El platense fue noticia en el Mundial de Qatar 2022 ya que era uno de los encargados de animar las previas de los partidos de Argentina, pero fue despedido por incumplir "normas de conducta" impuestas por la FIFA.

Es preciso destacar que la ex de Insaurralde anunció el lanzamiento del canal de streaming junto a Momo hace 7 meses y, a partir de entonces, estuvo viajando por diferentes ciudades del mundo junto a quién sería su nueva pareja, cuyos videos de cada destino visitado, se encuentran en YouTube.

El video del anuncio de la separación

Días atrás, con un video en su cuenta de Instagram, Cirio confirmó su separación de Martín Insaurralde. “La realidad es que sí. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, expresó la conductora de La Peña de Morfi.

“La realidad es que después de 10 años de relación maravillosos decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida, que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”, agregó la rubia sobre la separación de Insaurralde.

“Él tiene tres hijos maravillosos que son los hermanos de Chloe, que la aman mucho y ella para nosotros es lo más importante del mundo. Martín es un excelente padre. Fuimos súper felices en estos 10 años de relación. Pero, bueno, como toda relación, a veces llega a su final y es parte de la vida”, terminó diciendo Cirio.