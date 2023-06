El oficialismo, más cerca de definir candidaturas en las Paso

Aún en medio de la incertidumbre que rodea la definición de la estrategia electoral del oficialismo, siguen apareciendo señales en el sentido de que el Frente de Todos se encaminaría a abrir la instancia de las Paso para definir su candidato a presidente e incluso, a gobernador bonaerense.

A poco más de tres semanas de la fecha tope para la presentación de listas, ayer hubo no sólo una puesta en escena fuerte en el Conurbano, sino también asomaron declaraciones tendientes a ratificar la decisión de dirigentes del oficialismo no kirchnerista de avanzar con una propuesta propia.

En Tres de Febrero, quienes se mostraron juntos fueron Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz. La actividad sirvió para robustecer la idea de ambos dirigentes de salir a la cancha. Incluso la ministra de Desarrollo Social anticipó, como se preveía, que quiere ser candidata a gobernadora acompañando al actual embajador en Brasil que busca encabezar una fórmula presidencial.

“Scioli y yo iremos a las Paso en el lugar que nos toque. Soy bonaerense y quiero jugar en la provincia de Buenos Aires. Voy a trabajar como vengo haciendo con todos los intendentes y los movimientos sociales. Entiendo que hay un pueblo al que le gustará un candidato u otro. Voy a competir y no está claro contra quién”, afirmó Tolosa Paz al referirse a las incógnitas que rodean la definición del armado oficial que integran el kirchnerismo y Sergio Massa.

Así, la funcionaria terminó de blanquear la decisión de confrontar con el armado liderado por Cristina Kirchner y el ministro de Economía. Si bien ayer el ministro del Interior y posible candidato presidencial Eduardo “Wado” De Pedro admitió la posibilidad de que haya Paso en el oficialismo, es una alternativa que todavía resisten tanto la Vicepresidenta como Massa.

En ese contexto, aparece en el horizonte un encuentro que podría ser clave para la definición de la estrategia oficial. El 7 de junio se reunirán los gobernadores del Frente de Todos para analizar qué postura adoptarán de cara al debate sobre el candidato presidencial.

El kirchnerismo presiona para que los mandatarios no cedan sus listas al armado que podría terminar encabezando Scioli. Se trata de un elemento central que le quitaría fuerte volumen político a la oferta que pudiera presentar a nivel nacional el ex motonauta. De esta forma, Cristina Kirchner busca garantizarse exclusividad en las provincias gobernadas por el PJ, un insumo básico para avanzar con la lista única en el oficialismo.

De hecho, según viene trascendiendo, hay un pedido extra para que los gobernadores que sean anfitriones generosos de De Pedro, quien asoma como el nombre elegido por la Vicepresidenta para encabezar la fórmula presidencial.

En las últimas horas el ministro estuvo en el Chaco donde fue recibido por Jorge Capitanich. Además, en territorio bonaerense los intendentes peronistas le abrieron las puertas de sus distritos y pintaron generosamente paredones con su nombre como forma de contribuir a la instalación pública del eventual candidato.

Pero además, se sabe que varios gobernadores ya acordaron recibirlo en sus provincias como para ir moldeando el perfil de candidato de De Pedro.

Otro que empuja la candidatura del dirigente de La Cámpora es Axel Kicillof. El gobernador busca su reelección y al mismo tiempo procura evitar que lo empujen a jugar la carrera presidencial.

Scioli realizó ayer una visita a una fábrica de alfajores en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, con Tolosa Paz, quien anunció que será la precandidata del ex motonauta para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, donde todo parece indicar que competirá con Kicillof. “Tengo la decisión, los avales, las listas, un programa de desarrollo para la Argentina; tengo seguridad y confianza y me siento mejor preparado que en el año 2015”, afirmó el embajador en Brasil.

“Si las autoridades partidarias, quienes tienen la responsabilidad de definir el reglamento con el cual se va a competir en las Paso, definen que cada precandidato tenga su candidato en todas las categorías, no tengo problema. De hecho lo estamos haciendo”, agregó Scioli, al referirse a las versiones que indican que el kirchnerismo no quiere compartir listas con la oferta del sciolismo y Tolosa Paz.

En ese marco, ya empiezan a rodar nombres de candidatos a intendentes bonaerenses de este armado. Por caso, ya se anotó en Mar del Plata “Manino” Iriart, enfrentado a la camporista y titular de la Anses, Fernanda Raverta. En Berisso se habla de la concejal Vanesa Queyffer para lidiar contra al intendente Fabián Cagliardi.

En ese contexto, el propio De Pedro admitió que ante la falta de acuerdo las candidaturas del Frente de Todos se termine definiendo en las Paso. “Dentro de nuestra fuerza hay una discusión: algunos quieren tratar de consensuar candidatos y otro no. Me parece que, por las características de la ley de las Paso, si hay un sector que quiere participar de las Paso y no quiere participar del consenso, lo más probable es que esa discusión termine resolviéndose en unas Paso”, señaló el ministro.

Pero, como se dijo, ni Massa ni Cristina Kirchner desean que haya competencia interna. Se dice que la vicepresidenta busca escaparle a la foto que quedará del resultado de las Paso ese domingo 13 de agosto. Teme que los candidatos del oficialismo puedan aparecer terceros o cuartos, detrás de Javier Milei y de los postulantes de Juntos por el Cambio.

En ese marco, asoma otro asunto central: cuál será el reglamento que diseñará el oficialismo para la eventualidad de que tenga competencia interna. Algunos ya especulan que el kirchnerismo terminará imponiendo piso altos para conseguir representación en la lista unificada que competirá en octubre, como una forma de hacer desistir al sciolismo y sus aliados de salir a la cancha.

En medio de todas esas especulaciones, el kirchnerismo parecería avanzar con el nombre de De Pedro para la presidencial y consolidaría el plan de reelección de Kicillof en la Provincia. Con Massa como senador nacional y Máximo Kirchner como cabeza de la lista de diputados nacionales.

