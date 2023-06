Sabrina Rojas otra vez con el Tucu López: días románticos cerca del mar

A partir de que la propia actriz confirmara su separación de su pareja, el locutor hizo todo lo posible por volver con ella. Así, a partir de ese momento, López empezó su operativo “reconquista”.

Recordemos que, apenas confirmaron la separación, Sabrina y él dejaron de seguirse en las redes sociales. Y ella borró el último posteo juntos, que había sido el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, aunque dejó el resto de las fotos de la pareja.

Ahora, un nuevo capítulo se escribió para esta historia de amor y, lejos de cerrarse, desde hace un mes comenzaron a mostrarse juntos. Primero fue en un acto escolar de Fausto, el hijo que la modelo tuvo con Luciano Castro, y hace pocos días en el cumpleaños de Lalo Mir. Junto al cumpleañero y varios amigos, posaron juntos para una foto que subió el locutor a sus redes sociales.

Así, la propia Sabrina confesó: “A veces parece que me hago a misteriosa, pero soy sincera, no puedo decir ‘me reconcilié’ porque tampoco sucedió, estamos probando. No puedo salir a decir que me reconcilié y a las dos semanas que me separé, es mejor guardarse, ver qué pasa”. Además, se refirió al comienzo de la relación con el locutor: “Era ‘¿están juntos?, ¿Están juntos?’ No lo sé, nos estamos divirtiendo, qué sé yo”.

En esta oportunidad, Rojas subió una historia a su Instagram en donde mostraba su mano adentro de un auto con la leyendo que decía: “Mar del Plata, allá vamos”. Y aunque no reveló con quién se iba de viaje. Finalmente, ellos no mostraron fotos juntos, pero los rumores indican que se habrían tenido una escapada romántica a Mar del Plata y que pronto volverán a formalizar su relación. ¿Será?