Santa Bárbara “A” se quiere asegurar un lugar en el Top 10

El torneo Metropolitano de hockey femenino ingresó en la etapa de definiciones de la Rueda Clasificación. Santa Bárbara “A” buscará asegurarse un lugar en el Top 10 de Primera División, cuando hoy a las 16 visite a Vélez, por la fecha 13.

El conjunto de Gonnet aparece quinto con 22 puntos. Y viene de dar un paso clave para lograr el objetivo al superar a Saint Catherine’s (2-0). Mientras que Vélez ocupa el décimo puesto con 16 unidades.

Seguidamente, los partidos de los equipos platenses: Primera B: Santa Bárbara “B” (13, décimo) vs Banco Nación (13, undécimo).

Primera C1: GEBA “B” (34, líder) vs San Luis “A” (28, 2º).

Primera C2: Hindú (19, séptimo) vs Universitario “A” (23, tercero).

Primera D1: Banade (23, 4º) vs Santa Bárbara “C” (11, 12º) y Estudiantes “A” (21, 6º) vs Municipalidad de Florencio Varela (14, 10º). Primera D2: Universitario “C” (14, 9º) vs SITAS (21, 6º). Primera D3: Universitario “B” (23, 2º) vs Dep. Santa Bárbara (15, 9º).

Primera D4: Santa Bárbara “D” (11, 11º) vs Italiano “C” (7, 15º). Primera E1: Santa Bárbara “F” (17, 10º) vs Almafuerte “B” (10, 14º).

Primera E2: Los Pinos (2, 16º) vs Universitario “D” (3, 15º), Regatas Avellaneda (28, líder) vs Estudiantes “B” (24, 6º) y SAG Lomas de Zamora (24, 7º) vs Gimnasia “A” (24, 4º). Primera E3: San Luis “B” (28, 2º) vs Miraflores Country Club (30, líder) y Country Mi Refugio (11, 12º) vs Everton (13, 9º). Primera E4: CASI “C” (21, 7º) vs Santa Bárbara “E” (3, 17º). Primera F2: Gimnasia “B” (21, 5º) vs Liceo Militar “B” (19, 6º) y Quilmes “D” (8, 15º) vs Brandsen (9, 14º). Primera F3: Albatros (4, 16º) vs Pueyrredón “B” (30, 3º).