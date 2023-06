La casa del horror: Hallan manchas de sangre en los peritajes

Rastros de sangre y una mochila quemada fueron encontrados ayer en la vivienda de la familia Sena en la ciudad de Resistencia, en la que se presume que fue la escena primaria del crimen de Cecilia Strzyzowski, donde además se secuestraron teléfonos celulares y cuchillas para faenar animales, informaron fuentes judiciales.

El hallazgo se produjo en la casa ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia, en la que vivían Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, ambos detenidos como coautores del crimen de Cecilia, donde trabajaron alrededor de cinco horas peritos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que utilizaron un georradar en busca de los restos de la víctima.

Con la supervisión del fiscal Jorge Cáceres Olivera, el procedimiento se extendió desde las 9.15 hasta pasadas las 14.30 en la vivienda de los Sena, el mismo en el que las cámaras de seguridad de un vecino tomaron a Cecilia ingresando junto a su esposo César Sena a las 9.15 de la mañana del 2 de junio pasado y nunca más se la vio salir.

Una decena de efectivos de la Policía Caminera de Chaco mantuvieron cortado el paso tanto de vecinos como de vehículos desde unos 100 metros antes de la llegada a la casa y generaba expectativa en familiares y amigos de la víctima.

Algunos vecinos, que por temor preferían no dar a conocer sus nombres, expresaban el repudio a Emerenciano Sena y a su esposa Acuña ante las sospechas de su participación en el crimen. “Estas personas manejaban todo con impunidad y así terminaron con Cecilia”, aseguró al respecto un jubilado que actualmente trabaja como pintor.

Dentro de la vivienda donde se presume que fue estrangulada Cecilia trabajaron seis integrantes del equipo de Georradar de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería que viajaron desde Buenos Aires.

Las fuentes consultadas explicaron que el primer lugar en el que fue utilizado el georradar fue el patio de la vivienda, pero luego los peritos se trasladaron por cada uno de loa ambientes de la vivienda.

“Precisamente en ese patio fueron hallados restos de una mochila quemada que inmediatamente fue resguardada”, dijo una fuente judicial con acceso al expediente. Además, en uno de los ambientes fueron hallados teléfonos celulares y cuchillas y sierras para faenar animales.

Los investigadores aseguraron que ninguno de estos elementos habían sido hallados en el primero de los allanamientos que se habían efectuado en la casa de los Sena apenas iniciada la pesquisa.

“Las cuchillas serán ahora peritadas para intentar determinar si se encuentran restos orgánicos para poder establecer si pertenecen a una persona y, en ese caso, si son de Cecilia”, explicó.

También participaron del procedimiento ocho expertos de la Unidad de Criminalística de la Agrupación Chaco que Gendarmería tiene en la provincia y hasta un can adiestrado en la búsqueda de restos humanos que también fue traído directamente desde Buenos Aires.

“Todos los peritos de Gendarmería están trabajando en conjunto con el Gabinete científico del Poder Judicial de la Provincia del Chaco”, dijo el investigador consultado por la pesquisa.

Los investigadores solicitaron ayer mismo la utilización del georradar que posee Gendarmería para intentar determinar si los restos de Cecilia pudieron haber quedado ocultos en algún lugar de la casa.

“Algo grave”

La madre de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida de 28 años, aseguró que a su hija “no la iban a hacer callar” en caso de ver “algo grave”, como “un crimen”, y que ese puede haber sido el motivo por el que la asesinaron.

“Tal vez por amor se callaría muchas cosas pero un crimen, ver lastimar una persona, una violación, una cosa así, no se callaría”, dijo ayer Gloria Romero.

La mujer señaló que su hija “estaba muy enamorada de él (César Sena) y lo apoyaba en todo y quería sacarlo de ahí (su entorno familiar), mi hija estaba obsesionado con sacarlo de ahí, ella quería que él estudie, que se independice de Marcela”.

“Mi hija no creo que si hubiera visto algo grave se calle, yo no creo que a mi hija la iban a hacer callar si ella vio algo grave, por ejemplo que maten a una persona, mi hija era una persona que no podía ver un animal malherido”, expresó Gloria al sostener que ese pudo ser el motivo por el cual fue asesinada, ya que debían “eliminarla”.

Analizarán los restos óseos

El equipo de antropología forense de Córdoba llegará el martes a Chaco para analizar los restos óseos hallados en el río Tragadero, que habían sido encontrados junto al dije de Cecilia Strzyzowski, informaron fuentes judiciales.

Será la segunda vez en que una antropóloga y una médica forense, Anahí Ginarte y Florencia Granton, viajarán desde Córdoba a la ciudad de Resistencia para trabajar en la causa por pedido del Equipo Fiscal Especial (EFE) que integran los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez.

De esta manera, el martes también entregarán un informe sobre esos análisis, añadieron los voceros de la causa.