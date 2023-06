En Gimnasia, Chirola Romero todavía no muestra las cartas para jugar en Perú por la Sudamericana

El plantel de Gimnasia de La Plata llevó adelante un nuevo entrenamiento en el predio de Estancia Chica, en la que los futbolistas realizaron distintas tareas con pelota aunque lejos de un táctico o una práctica de fútbol formal, que quizá llegue recién mañana.

Sin Matías Melluso, no del todo recuperado de la lesión sufrida en Brasil, todo indica que Nicolás Colazo seguirá en el once titular. Por otro lado, habrá una variante obligada en relación al empate en Santiago del Estero ya que Felipe Sánchez no podrá jugar en el Estadio Monumental porque debe purgar aún una fecha de suspensión por la roja en el Bosque frente a Independiente Santa Fe,

Además, Chirola evaluará la continuidad en el puesto de Franco Soldano, ya que Franco Torres viene con buenos ingresos desde el banco. Y tampoco habría que descartar alguna variante más en el centro del campo.

El plantel viajará el martes a Lima y regresará a nuestra ciudad al día siguiente para enfocarse en el partido ante Newell’s del lunes 3 de julio en el Coloso.

SIN NOVEDADES POR MAMMINI

Aunque la continuidad de Ivo Mammini para muy avanzada, restan algunos detalles por cerrar en la negociación. Gimnasia ya hizo llegar a la representación del jugador su propuesta y esperan una devolución de la misma, que llegaría por estas horas mediante un llamado al Gerente de fútbol, Marcelo Gauna. Los más optimistas creen que tras el regreso de Lima se firmará el contrato por 18 meses.