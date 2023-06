Los incidentes entre los propios jugadores de Universitario y Gimnasia, en el encuentro por Copa Sudamericana del pasado miércoles en Perú, siguen dando que hablar.

En las últimas horas, quien se refirió al tema fue Leonardo Morales, al decir que de parte de él, "no existió ningún insulto racista" y que lo que ocurrió, "no me representa ni a mi ni a mis compañeros de equipo".

Pero también quién se pronunció fue uno de los principales protagonistas de la jornada: el arquero de la "U", José Carvallo, quien "justificó" la patada ante Agustín Ramírez en la mitad del campo de juego. En una publicación en su cuenta de Instagram, hizo un conteo de lo que fue el momento previo al encuentro.

“Los actos de violencia comenzaron por los jugadores de Gimnasia que al término del partido vinieron a agredirnos. También se puede ver claramente que en todo momento estoy tratando de calmar y separando a los jugadores de Gimnasia", aseguró en primera instancia.

A su vez, en esta misma línea remarcó: "En ese momento es cuando yo volteo y veo que están agrediendo en el piso a nuestro utilero con puñetes y patadas entre dos jugadores es ahí cuando reacciono al ver la pasividad de la policía, creo que cualquier persona que ve una injusticia sobre una persona que estima saldría en su defensa sin dudarlo ni un segundo”.

Entre otros puntos, Carvallo resalta: "Por último pueden percatarse que mi intención es ir hacia el otro jugador y este es quien empuja a su compañero hacia mí para cubrirse y es donde yo lo choco por la espalda por la velocidad con la que venía”.

Por último, el arquero deja una reflexión personal: "Soy de esos que piensa que la violencia no lleva a nada bueno, no la busco. Pero también creo que reaccioné en defensa de alguien que estaba siendo vulnerado violentamente. Estoy tranquilo y con mi conciencia en paz".