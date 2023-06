Automovilista furioso pasó por encima un piquete con gomas quemadas y bancos escolares en La Plata: reclamaban por estufas

Otra escuela de La Plata sufre problemas edilicios y este viernes salieron a la calle a hacerse escuchar. Pero se vivió un momento de extrema tensión que sólo de milagro no fue tragedia, según relataron los manifestantes.

Se trata del edificio de 137 y 86, donde funcionan la Secundaria 72 y un Jardín de infantes, que aseguran "no tiene gas ni estufas". Cerca de las 7:30 de hoy realizaron un piquete, que incluyó quema de neumáticos, impidiendo así el paso de los automovilistas en el que también utilizaron bancos escolares que cruzaban la calle. Así fue como con carteles, bombos y cánticos de todo tipo, las comunidad educativa se expresó por una problemática que, aseguran, arrastran desde hace mucho tiempo atrás.

Aunque no se esperaban que se generara un momento de violencia. Ocurrió cuando un automovilista, a bordo de una camioneta Hilux que quería cruzar por la avenida 137 discutió con uno de los padres y terminó subiéndose al vehículo y llevándose todo por delante.

Fue allí que volaron las sillas y las gomas quemadas que se habían acomodado para el corte de calle, por lo que se abrió paso a la fuerza con su rodado de gran porte. Por fortuna ninguna persona salió herida pero sí se trató de un momento de mucha tensión.

El reclamo pro falta de estufas y gas

"Así no pueden estudiar los chicos. Hace mucho frío y no están dadas las condiciones", aseguraron a EL DIA los padres que llevan a sus hijos a ese establecimiento educativo y que, según indicaron, ya hicieron los reclamos pero "no nos escuchan".

Pasadas las 9 llegó la policía al lugar y liberó uno de los carriles, pero la protesta continuó unos minutos más. "Nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta", aclaró una madre, indignada. Claro que el violento episodio provocó que desistieran, conmovidos por el automovilista que "rompió el piquete", según contaron a este diario.

"Pasó por un zanjón que está en la vereda de enfrente, esquivando a la gente, y cuando llegó a donde estaba el fuego, las sillas y las pancartas, que además había un par de personas parada, aceleró con todo", dijo una de las testigos. Y agregó: "La gente se corrió a tiempo sino estábamos hablando de una tragedia".

Luego sostuvo que "ni bien se cortó la calle, lo mismo pasó con un auto negro que quería pasar. El conductor estaba a los gritos y cuando pudo pasar el piquete frenó el auto y se bajó amenazando con una cadena".