El conductor que arrasó con un piquete en La Plata dio la cara, y brindó su versión de los incidentes que se registraron en el corte que protagonizaron este viernes a la mañana alumnos y padres de una escuela de Los Hornos que reclamaba por estufas y falta de gas. En diálogo con EL DIA, el hombre que se identificó como Pablo Lorenzo, y dije ser quien iba al volante de la Hilux que se llevó puestos los bancos y sillas que eran utilizados para cortar la avenida 137 y 86, aseguró que uno de los manifestantes "me puso una rama prendida fuego abajo de la camioneta" y que fue ese el motivo por el cual decidió apretar el acelerador y huir.

Además hizo una gravísima denuncia: "Uno de los que estaba cortando la calle tenía una pistola en la cintura, y era el que manejaba todo y frenaba el tránsito".

Según el relato de Lorenzo, todo sucedió cuándo llevaba a su hija al colegio San Pedro Apóstol, de 22 y 659. "Hago todos los días 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta, y tenía que ir a trabajar", explicó, al tiempo que agregó: "Cuando volvía de dejar a la nena en la escuela me encuentro con el corte. Les pedí que me dejaran pasar porque llegaba tarde a trabajar, al menos por el costadito".

Allí fue cuando, según su relato, "primero me dijeron de todo, y hasta me quisieron pegar. Pero una de las chicas me dijo que me dejaba pasar por el costado, por lo que le agradecí el gesto e incluso le dije que apoyaba el reclamo. Pero cuando pasé una persona me metió una rama prendida fuego abajo de la camioneta". Aclaró que en el video no logró divisarse esa escena "porque la rama estaba abajo del zanjón" y había sido "segundos antes". Fue en ese momento que "me asusté y me agarró un ataque, por eso pasé por encima de las sillas y las mesas. Mi intención era pasar en paz pero me atacaron".

Luego denunció que en el piquete "había una persona con una pistola en la cintura. Le dije 'pará un cacho', y me habló de los derechos de los chicos. Por eso le avisé a los del patrullero y una chica me dijo de hacer las cosas tranquilos y que pase por abajo". Además contó que casi en el mismo momento que intentaba cruzar el corte "un Fiat Uno también traró de pasar por el costado pero se quedó encajado".

Piquete y furia en La Plata

Tal como informó EL DIA, fue una mañana de furia la que se vivió en Los Hornos, en el marco de un piquete que llevaban adelante alumnos y padres de una escuela de La Plata. La protesta era por falta de estufas y gas, y casi termina en tragedia por el hombre que, a bordo de la camioneta, arrasó con las sillas y mesas que los manifestantes habían utilizado para realizar el corte generando así un momento de extrema tensión.

Tal como informó EL DIA, la comunidad educativa del Jardín, Primaria y Secundaria que funciona en ese edificio realizó la protesta quemando gomas, y llevó carteles y pancartas, desde las 7:30 de este viernes. Pero cerca de las 9 pasó lo que nadie esperaba. El hombre que se identificó como Pablo Lorenzo, a bordo de una Hilux, discutió con los manifestantes y atravesó el piquete pasando por sobre los bancos y las sillas que allí se encontraban apostadas. Todo quedó grabado en un video al que accedió este diario, en donde se muestra la actitud del conductor, que se comunicó con este diario para dar su versión de lo sucedido.

Tal como se ve en las imágenes, primero intentó cruzar por uno de los laterales, pero se topó con una zanja que le impidió el paso. Pero más tarde arrasó con todo a su paso y así se hizo camino, todo ante la mirada de un patrullero que se encontraba apostado en el lugar. Su explicación, como ya se dijo, fue que le colocaron una rama prendida fuego debajo del rodado.

Muy cerca de donde circuló la camioneta de gran porte había varias personas que, sólo por fortuna, no se llevó por delante. Sin dudas que se trató de un momento de extrema tensión. Tras ese episodio, abrieron un carril y más tarde levantaron la protesta, sobre todo por la promesa de que llegarían las estufas, que luego se cumplió.

El relato de los padres

"Así no pueden estudiar los chicos. Hace mucho frío y no están dadas las condiciones", aseguraban a EL DIA los padres que llevan a sus hijos a ese establecimiento educativo y que, según indicaron, ya habían hecho los reclamos pero "no nos escuchan". Pasadas las 9 llegó la policía al lugar y liberó uno de los carriles, pero la protesta continuó unos minutos más. "Nos vamos a quedar hasta que nos den una respuesta", aclaraba una madre, indignada, antes del violento episodio.

"Pasó por un zanjón que está en la vereda de enfrente, esquivando a la gente, y cuando llegó a donde estaba el fuego, las sillas y las pancartas, que además había un par de personas parada, aceleró con todo", dijo una de las testigos. Y agregó: "La gente se corrió a tiempo sino estábamos hablando de una tragedia".

Luego sostuvo que "ni bien se cortó la calle, lo mismo pasó con un auto negro que quería pasar. El conductor estaba a los gritos y cuando pudo pasar el piquete frenó el auto y se bajó amenazando con una cadena".

Llegaron las estufas

Por otro lado, los padres contaron que pasadas las 10 de la mañana, tras los violentos episodios en medio del reclamo, llegaron 7 estufas a la escuela. Según precisaron, desde el el colegio agradecieron a las familias "el esfuerzo de hoy al convocarse. Ya están las 7 estufas en la escuela para ser instaladas".

De todas formas indicaron que "ahora faltaría que las conecten, los reductores de velocidad, la luminaria, las cámaras de seguridad y algún semáforo, que ya está firmado el acuerdo que lo van a hacer".