“El robo de los 100 millones” en La Plata: las hipótesis apuntan a un golpe planificado

Ocho sujetos armados y encapuchados, el robo de unos 100 millones de pesos de botín y una deleznable emboscada, son los principales ejes de la investigación que se lleva adelante por el cuantioso atraco perpetrado ayer en una vivienda de City Bell, un sector de la Ciudad que en las últimas semanas se ha vuelto a convertir en “tierra de nadie”, según denuncian los vecinos.

Nada se descarta en este caso, que ayer alcanzó trascendencia nacional no sólo por el botín que se llevaron, sino también por la brutalidad con la que actuaron los delincuentes.

Sobre todo con el dueño de casa, un hombre de 75 años, identificado como Oscar Zalla, que terminó hospitalizado a raíz de la feroz golpiza que le propinó la banda.

Hasta el momento hay una hipótesis que pica en punta. Pero el “robo al voleo”, “la figura de un entregador”, “la vigilancia previa” y hasta el accionar de “polichorros”, son conceptos que los investigadores aún no se han animado a tachar de su lista de posibles escenarios.

En ese marco, los esfuerzos estaban centrados en analizar minuciosamente las imágenes captadas por las cámaras de seguridad recopiladas en la zona, los testimonios aportados por las víctimas y testigos y el orden cronológico de la pesadilla que le tocó vivir a una familia compuesta por un matrimonio y tres hijos.

“No deben volver más a esa casa. Estaba marcada”, dicen allegados al comerciante asaltado

Los investigadores confían en que de toda esta maraña de datos podrán extraer las piezas que les faltan para entender la configuración de este golpe ejecutado en una casa ubicada en 8 y 474 del Barrio Savoia. Según trascendió, las víctimas serían los propietarios de la conocida panadería “El Volcán”, que está en La Loma, cerca de tribunales.

Como se dijo, si bien los investigadores analizan distintos elementos, casi dan por descontado que se trató de una maniobra planificada, que requirió de ciertos ajustes ante los imprevistos que se fueron presentando.

Quienes se encuentran estudiando el caso tienen razones más que suficientes para inclinarse por la segunda hipótesis.

En primer lugar, la cantidad de ladrones que participaron del atraco y la forma en la que ejecutaron el robo, cumpliendo cada uno con un rol específico.

El número de integrantes también sugiere que desde el vamos tenían pensado montar un fuerte despliegue.

Por lo tanto debían contar con información que les asegurara que la relación costo-beneficio de la operación era cuanto menos positiva. Es decir, que tendrían acceso a una fuerte suma capaz de compensar con creces su accionar.

Eso explica también la desesperación en la que incurrieron los delincuentes cuando irrumpieron en el lugar y se encontraron con que el dueño de casa, la única persona que sabía dónde estaba el botín, se encontraba fuera de su vivienda.

El comerciante sufrió una golpiza salvaje y quedó con sus brazos inflamados y con hematomas. “Casi lo matan”, declaró una de sus hijas / EL DIA

Si bien de por sí robar implica un acto totalmente repudiable, los asaltantes que ayer se apoderaron del esfuerzo de tantos años de una familia cruzaron el umbral de la maldad.

Además de torturar a un adulto mayor hasta dejarlo al borde de la muerte, jugaron con la angustia que le provoca a un padre saber que un hijo se encuentra sufriendo por una enfermedad.

Esta fue la “carnada” que usaron los ladrones para conseguir que el hombre acudiera de forma desesperada a su casa.

Una vez que lograron tomar el control de la vivienda, a eso de las 20.30, luego de comprobar que la mujer efectivamente no sabía dónde su marido guardaba los ahorros, los delincuentes la obligaron a llamar al hombre para decirle que uno de sus hijos volaba de fiebre. La emboscada era un hecho.

En ese momento, nada fue más importante para este padre de familia. Desesperado, se dirigió presuroso desde su lugar de trabajo hasta su domicilio.

Apenas cruzó el dintel de su puerta, sintió el rigor de la inseguridad. Demostrando una total falta de humanidad y de respeto por la vida, los intrusos, convertidos en dueños de casa, lo golpearon ferozmente.

EL DIA pudo dialogar con Yanina, hija del hombre que fue salvajemente agredido por los delincuentes, quien además de relatar cómo sucedieron los hechos, hizo especial hincapié en la crueldad con la que procedió la banda.

“Me llaman y me encuentro con mi papá tirado en el piso. Me lo destrozaron, estaba todo lastimado. Son unos hijos de puta, no hay otra palabra para eso. Si buscan plata, llevate la plata, pero no era necesario dejarlo como lo dejaron”, señaló.

“No venía la ambulancia. Si nosotros no llegamos, capaz a mi papá le agarra un infarto y se me muere ahí. Tiene 75 años para lo que vivió. Lo tenemos vivo gracias a nosotros que lo tuvimos que agarrar y llevar, porque no había una ambulancia” explicó.

Después de varios minutos de tortura, el hombre reveló dónde tenía su dinero. Para ese entonces, la casa estaba dada vuelta.

Así los sujetos lograron apoderarse de un total de 180 mil dólares y más de 800 mil pesos.

Teniendo en cuenta el valor de la cotización del dólar en el mercado paralelo, la cifra total en pesos se calcula que ronda los 100 millones de pesos.

En este sentido todo apunta a que el dinero correspondería a la recaudación del fin de semana, además de ahorros que en buena parte iban a ser utilizados en un viaje por el Caribe. Es por ese motivo que se presume que los ladrones sabían que en esa casa había dinero, y mucho.

“Hay videos, hay tres, cuatro autos. Estaba en la boca del lobo ahí. Está todo como para que pases y robes. Eso es gente pesada, que se tiene que saber quién fue. Estaban todos con revólveres, agarraron una cuchilla de la casa. Desde las 20.30 los metieron adentro”, sostuvo la hija sobre el accionar de los ladrones.

Luego de tomar el dinero, huyeron en una camioneta Honda CRV, propiedad de la víctima.

Según dijeron en la comisaría de la zona, cuando se conoció el hecho se hizo un operativo cerrojo y por eso el rodado fue abandonado a las pocas cuadras.

Al respecto, la familia denunció que la unidad fue abandonada en la puerta del hospital de Gonnet. “Llevamos a papá al hospital y la vimos ahí estacionada. Cuando preguntamos por las cámaras, justo apuntaban para otro lado. Estos tipos se ve que sabían lo que hacían”, apuntó la hija.

En el entorno familiar tienen la hipótesis de que “los marcaron”. “No tiene que volver más a esa casa. La tenían marcada. Tiene que cambiar de celular, de domicilio. Todo”, dijo en medio del shock y la desesperación un familiar de la víctima, mientras lo atendían en el Hospital San Roque.

La vivienda del comerciante quedó “patas para arriba” tras el paso de la banda de los ocho delincuentes armados, que se llevaron una fortuna / EL DIA

Tras enterarse de este hecho, los vecinos del barrio se mostraron muy asustados y preocupados por los permanentes robos.

Ignacio, otro testimonio que recogió este medio, trabaja en un kiosco enfrente de la casa y contó como transitan el día a día con la inseguridad.

“Suelen suceder hechos de delincuencia, pero esto pasó cualquier límite”, destacó.

Por su parte, Leandro, otro de los vecinos, aseguró que “hay zonas y zonas”. “Capaz lo marcaron. Justo, uno de los hermanos gritaba `son los mismos que me robaron hace 20 días´. Acá hay muy poca presencia policial”, añadió.

Los vecinos consultados coincidieron en que el monto del botín fue lo que elevó esta información al estatus de noticia nacional.

“Apareció en todos lados este robo. Pero esto es algo que pasa acá por lo menos dos veces a la semana. De hecho, tranquilamente podría pasarme a mi mañana. Vivimos inmersos en una incertidumbre constante con este tema de la inseguridad. Es una tortura vivir así, pensando en que en cualquier momento te puede tocar a vos”, destacó Graciela.

El caso es investigado por la UFI en turno a cargo de la Dra. Virginia Bravo, que además ordenó el trabajo de los peritos y la búsqueda de cámaras de seguridad en la zona para intentar dar con los delincuentes.