Andrés Nara confirmó que Wanda recibió el alta tras permanecer internada: "Fueron estudios de..."

En horas de la tarde, Wanda Nara recibió el alta médica, según confirmó su padre Andrés. Luego de varias informaciones, en medio de un manto de silencio de los allegados de la conductora, fue el progenitor quien reveló: "Fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal".

"Vengo de la clínica de los Arcos y me confirmaron que ya le dieron el alta. Realmente fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal y quería saber como estaba, ya no está más internada", confirmó el padre de la empresaria, que retrasó su vuelo a Milán tras no sentirse bien en los últimos días. Además, Andrés Nara reveló que se enteró de la internación de su hija a través de los medios.

Según indicaron las primeras informaciones, Wanda había pasado la noche en la guardia del sanatorio Los Arcos. Un gran hermetismo se manejó durante su permanencia en el centro médico para evitar cualquier tipo de especulaciones y trascendidos. Cabe aclarar que entre Wanda y Andrés no hay una gran relación y atraviesan un distanciamiento.

A su vez, por la tarde, el periodista Guillermo Lobo, aportó datos. Allí, el cronista reveló que asistió a la clínica "por un chequeo" y "detectaron valores de glóbulos blancos alterados". Además, indicó: "Analizan también su bazo. Recibe excelente atención y ella está bien de ánimo".

En consonancia con Guillermo Lobo, fue el periodista Leo Martín Arias quien señaló: "Más allá del alta médica, nunca hubo un parte. Veremos qué dirá o no Wanda en sus redes", desmintiendo a las versiones que circularon por la tarde.