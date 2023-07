La salud de Wanda Nara.- El grave diagnóstico que reveló Jorge Lanata: "Tiene leucemia"

En su habitual programa de Radio Mitre, Jorge Lanata lanzó un duro diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara, que tuvo que ser internada en el Sanatorio Los Arcos tras un fuerte dolor abdominal.

Este jueves a la noche dejó la clínica ubicada en el barrio de Palermo y por estas horas se encuentra en su casa junto a su familia a la espera de los resultados de nuevos estudios que le realizaron, donde en un análisis de sangre, le salió un elevado número de glóbulos blancos.

El conductor aseguró que habló con dos personas cercanas a la actriz y con una persona vinculada al hospital: "No entiendo por qué, pero hay una especie de decisión corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo. Mucha gente sabe lo que tiene pero no lo está diciendo. Y como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice. Hablé con tres fuentes directas. Dos muy allegadas a Wanda Nara, y otra directa, muy directa, del Sanatorio de Los Arcos, donde está internada".

A su vez, dejó sin palabras a sus compañeros de mesa al decir que Wanda "tiene leucemia". "Y les voy a decir lo que nadie está diciendo, y no entiendo por qué, es que Wanda Nara tiene leucemia", aseguró en sus dichos.

Marina Calabró, quien también está en su programa de radio, fue más cautelosa: "Lo que se sabe es que llegó el miércoles a la noche a Los Arcos con un dolor muy intenso, y que los estudios dieron glóbulos blancos muy altos. Eso es lo que se sabe. Los médicos hablaron que podían tener origen infeccioso o hematológico, y que hay que esperar 24 ó 48 horas. Hay una versión de que Icardi se la quiere llevar a Italia para hacer algún tratamiento allá, pero todavía es muy prematuro para hacer ese tipo de conjeturas".

La salud de Wanda Nara

La empresaria y pareja de Mauro Icardi ingresó y se internó el pasado 13 de julio, con un fuerte dolor abdominal. Estuvo con cuidados médicos y acompañada por su familia y sus hijos.

Su padre, Andrés Nara aseguró que "sólo fueron estudios de rutina y algunos chequeos porque ella se sentía mal".

El alta de la artista fue este jueves y ya se encuentra en su domicilio, a la espera de varios resultados tras los estudios que tuvieron que realizarle.

La preocupación por el número elevado de glóbulos blancos

Uno de los tantos análisis que le hicieron a Wanda, dio que tenía un alto número de glóbulos blancos.

Quien se encargó de explicar la situación fue el doctor Daniel López Rosetti, quien en diálogo con Telefé Noticias, informó mas sobre el tema. “Los glóbulos blancos se elevan cuando hay infecciones, sobre todo de orden bacteriana y, de acuerdo al número o cantidad de glóbulos blancos, se puede intuir de qué tipo de infección se trata. No es lo mismo una inflamación de la muela, una inflamación renal o una peritonitis”.

A su vez, agregó que "si el número es muy elevado, uno puede pensar en algún otro tipo de inflamación como de médula ósea".

Por último explicó que "en la sangre están los glóbulos rojos, los blancos y la plaquetas. Hay 5 tipos distintos de glóbulos blancos. Si uno une elevación de glóbulos blancos e inflamación del bazo, que tiene que ver con la defensa del organismo, hay que pensar en una infección importante, o en una cuestión de tipo reumatoideo, una artritis reumatoidea podría tener un cuadro parecido a esto".