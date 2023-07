Aníbal Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina por el caso de Silvina Luna: "Sin preparación"

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación dejó firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki para ejercer la medicina, al responder a un pedido del fiscal Sandro Abraldes, quien interviene en la causa abierta por lesiones graves cometidas contra varias pacientes, entre ellas la modelo y conductora Silvina Luna, quien permanece internada en el Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lotocki fue condenado en su momento a 4 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por 5 años por el delito de lesiones graves contra Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa, no obstante lo cual, como la condena no estaba firme, hasta el momento no se había hecho efectiva ni la prisión ni la prohibición de trabajar como médico.

La acusación contra Lotocki por la salud de Silvina Luna

Después de la internación de Silvina Luna, el fiscal Abraldes, quien llevó adelante la acusación en el juicio, pidió que la inhabilitación de Lotocki se haga efectiva para evitar nuevas víctimas y ahora, los jueces de Casación hicieron lugar a esa solicitud, informaron fuentes judiciales.

Los magistrados consideraron además que “no puede prescindirse de la verificación de una reiteración de hechos lesivos a la salud pública como producto del ejercicio de la profesión, pues, en las particulares circunstancias, la condena impuesta abarca cuatro casos de similares características que, siempre de acuerdo a la decisión recurrida, generaron graves daños a la salud de las pacientes del señor Lotocki”.

Silvina Luna atraviesa un delicado cuadro a causa de una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal, originada en las cirugías estéticas que Lotocki le realizó en 2011.

La modelo ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano hace un mes y luego de que su estado fuera muy delicado, el último parte médico informaba “una evolución favorable”. No obstante eso, Luna mantiene un tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular, según indicaron sus médicos.

“GENTE SIN PREPARACIÓN”

A raíz de las complicaciones de salud que Silvina Luna atraviesa luego de una intoxicación con metacrilato, especialistas en cirugía plástica salieron a advertir sobre los riesgos de someterse a tratamientos de cosmetológia estética a cargo de personas sin preparación.

“Hay mucha gente sin preparación médica que se dedica a la cosmetología estética”, advirtió el cirujano plástico Marcelo Bou, quien contó que “el polimetil metacrilato (que ya está fuera de mercado) era un producto que se usaba para rellenos mínimos en labios, surcos, arrugas, defectos pequeños” y no para un cirugía como la que Lotocki le practicó a la actriz.

Como detalló el especialista, el metacrilato produce una reacción inflamatoria aumentado los niveles de calcio en la sangre que se precipitan, es decir, se depositan en lugares donde hay mucha vascularización, como en los riñones.

“El riñón es un órgano que filtra sangre, y el calcio tapa el riñón. Cuando el calcio se deposita se genera un fenómeno llamado calcifilaxis, una enfermedad grave que produce insuficiencia renal crónica”, debido a la cual “el riñón deja de funcionar en forma paulatina por lo que el paciente debe hacer diálisis”, detalló Bou.

Para el médico, el problema, más allá del material que se utiliza para los procedimientos estéticos, se encuentra en conseguir a “gente que sea idónea para realizar la práctica”.

Y es que, según explicó, para el aumento de glúteos, la cirugía a la que se sometió Luna, se suele utilizar la lipotransferencia, una práctica en donde “se saca grasa de un lugar a un paciente y se la coloca en otro. Todo esto requiere un conocimiento anatómico del procedimiento porque podes generarle la muerte al paciente”.

“Hay productos que están absolutamente prohibidos, como el polimetil metacrilato y la silicona líquida. Son productos que en una época se usaron y que hoy lo único que producen son enfermedades, y lo peor de todo es que no se pueden sacar”, remarcó.

Respecto a la atención de pacientes, Bou señaló que reciben muchas consultas por parte de personas que desean corregirse algún trabajo estético mal realizado.

“Veo mucha gente que tiene inyecciones de siliconas en la mama. Es un ambiente muy complicado porque en general se recurre a cualquier medio para modificar la anatomía”, dijo.

En ese sentido, el especialista señaló que a través de la página web de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (Sacper) se puede consultar un listado de cirujanos especialistas certificados.

Para ingresar al listado podrá hacerlo en: https://www.sacper.org.ar/miembros/