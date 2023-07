Un futbolista inglés habló de abuso, drogas y adicciones

Bambidele Jermaine Alli, más conocido como Dele Alli, ganó protagonismo a raíz de sus manifestaciones en una entrevista con el ex jugador de fútbol Gary Neville en su canal de youtube The Overlap, durante la cual confesó aspectos de una niñez muy compleja.

En un impactante y revelador mano a mano, el mediocampista del Everton, de la Premier League, y ex internacional de Inglaterra, reveló que un amigo de su madre biológica abusó de él cuando era niño y que otro allegado lo colgó de un puente cuando tenía 11 años.

Situaciones de esta magnitud, aceptó, lo llevaron a experimentar problemas de adicciones.

“Creo que hubo algunos incidentes que podrían darte una breve comprensión”, manifestó el futbolista que a continuación recordó hechos impactantes.

“A los 6 años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina. A los 7 años fumaba, a los 8 empecé a vender drogas. A los 11 me colgaron de un puente. A los 12 me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí”, continuó el futbolista cuyas declaraciones ganaron consideración a nivel mundial.

“Mis padres biológicos fueron a los medios y empezaron a acusar a la familia que me adoptó, diciendo que se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos. Después de eso me sentí traicionado y defraudado”, agregó quien a mediados de 2021 mantuvo una relación amorosa con María Guardiola, hija del DT de Manchester City.

Dele Alli tuvo una infancia complicada, siendo hijo de un príncipe africano que se desentendió de él, razón por la cual en su camiseta pone Dele, y no Alli o Dele Alli, ya que rechaza su origen.

Nació en Milton Keynes, de padre yoruba nigeriano (Kehinde) y madre Inglesa (Denise). Kehinde se mudó a los Estados Unidos una semana después del nacimiento de Alli, quien fue criado inicialmente por su madre, que padecía problemas con el alcohol. A la edad de nueve años, se mudó a Nigeria con su padre, donde pasó dos años en una escuela internacional antes de regresar a Milton Keynes para vivir con su madre. Alli fue al campus de Stantonbury y a The Radcliffe School en Wolverton.

A los 13 años se mudó a la casa familiar de Alan y Sally Hickford, padres de otro futbolista con MK Dons y a quienes se refiere como sus “padres adoptivos”.