Estudiantes no quiere ser un invitado a la gran fiesta que prepara River ante su gente

River se prepara para vivir esta noche una jornada festiva buscando la consagración en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en el partido con Estudiantes en el Monumental, correspondiente a la 25ta. fecha.

El encuentro se disputará desde las 19 con arbitraje de Andrés Merlos y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. El club del barrio porteño de Núñez anunció que fueron agotadas las 86.000 localidades disponibles en el estadio.

El equipo de Martín Demichelis necesita de al menos un empate para ser campeón en la Liga Profesional Así, a falta de tres jornadas, River lidera la LPF con 54 puntos, seis más que Talleres, que anoche derrotó en el final a Huracán y prolongó el suspenso en el torneo. Igual hasta la diferencia de gol lo favorece.

La “T”, uno de los cuatro rivales que lo venció en el torneo, volverá a enfrentarlo la semana próxima en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los 16avos. de final de la Copa Argentina. El cruce fue programado inicialmente para el miércoles pero podría correrse al jueves.

Pese a que se especuló que podría reservar jugadores para ese partido copero, lo más probable es que su entrenador repita la formación que utilizó en los últimos dos encuentros.

En su anterior presentación de local, el Millonario le ganó claramente a Colón (2-0) y a la fecha siguiente sumó un cerrado empate con San Lorenzo (0-0) en el Nuevo Gasómetro, donde se cortó la racha goleadora del equipo, que había anotado en todos sus partidos del año.

De modo que Franco Armani continuará en el arco; Milton Casco y Enzo Díaz será los laterales por derecha e izquierda; Leandro González Pírez estará acompañado en la zaga por el chileno Paulo Díaz; Rodrigo Aliendro y Enzo Pérez conformarán el doble pivote en el medio; Ignacio Fernández, el uruguayo Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco integrarán la línea ofensiva y Lucas Beltrán se parará como centrodelantero.

Estudiantes, ubicado en el sexto puesto, compite por un lugar en la Copa Libertadores del próximo año pero su objetivo inmediato es garantizar su clasificación a los octavos de la Sudamericana en el repechaje con Barcelona de Ecuador.

El equipo de Eduardo Domínguez cayó el martes en Guayaquil (1-2) y debe revertir la llave de local, por lo que se espera que reserve a sus titulares. En la LPF, el Pincha acumula cinco fechas sin triunfos (cuatro empates, una derrota).

Pero al entrenador no le gusta mucho eso de poner equipos alternativos y, pese a que el once no fue confirmado, sólo habría variantes en defensa: Eros Mancuso, Emmanuel Mas y Luciano Lollo serían titulares mientras que se podría producir el debut del pibe Nicolás Fernández, un lateral por izquierda que jugaría como stopper por izquierda ante la ausencia de defensores tras las lesiones de Zaid Romero y Santiago Núñez (ver aparte).

A última hora de la jornada se conoció que Mariano Andújar presenta una molestia y que pr eso sería preservado. Atajaría Pepi Sappa pero eapitán estaría en el banco de los suplentes.