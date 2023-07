Un “Lilito” comparó a Bullrich con De la Rúa

A menos de un mes para las PASO y mientras los precandidatos de las diferentes fuerzas políticas se encuentran en plena campaña, un diputado de Juntos por el Cambio analizó el escenario electoral y pronosticó que un gobierno de Patricia Bullrich podría terminar como el de De la Rúa en 2001.

La declaración fue de Juan Manuel López, diputado y presidente de bloque de la Coalición Cívica, quien en una entrevista radial se refirió a los dirigentes que se presentarán en las urnas el próximo 13 de agosto y, basándose en sus propuestas, los comparó con diferentes series de televisión.

En este sentido, marcó una drástica diferenciación entre las ideas de la líder del PRO en uso de licencia y las que postula el jefe de Gobierno porteño, cuyo equipo halagó al decir que tiene algunos conceptos “más claros”.

“Hay gente que cree que hay que ir mucho más rápido en el ordenamiento de la economía. No con la velocidad que lo permitan los tiempos, la sociedad, para ordenar una economía que tiene un déficit crónico y una inflación galopante que no nos permiten desarrollarnos”, dijo el legislador al introducir su idea.

Fue entonces cuando mencionó una de las palabras claves de la campaña que lleva adelante Bullrich en el país: “Algunos creen que esa velocidad no va a ser sino con represión y ese orden que algunos manifiestan es ilusorio”.

Luego definió: “Yo cuando lo charlo con amigos lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de El Reino, que es un delirio. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″”, sintetizó.

En un intento por revertir sus dichos, López intentó diferenciar a Bullrich del ex mandatario que gobernó durante ese año. “Creo que Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que De la Rúa. Por ahí me estoy metiendo en un problema”.