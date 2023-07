La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

Este sábado se abrirá una nueva fecha del torneo de Primera División de nuestro país, donde Estudiantes recibirá en UNO a Belgrano de Córdoba, San Lorenzo hará lo propio ante Argentinos y Platense cerrará la jornada ante Huracán. Además, mientras se espera el debut del seleccionado argentino femenino, en el Mundial de Nueva Zelanda 2023. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 San Lorenzo vs Argentinos ESPN Premium

18:00 Estudiantes (LP) vs Belgrano TNT SPORTS

20:30 Platense vs Huracán TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

11:00 Brown (PM) vs All Boys TYC SPORTS PLAY

12:10 San Telmo vs Temperley TYC SPORTS PLAY

15:00 Estudiantes (BA) vs Quilmes TYC SPORTS PLAY

15:00 Dep. Madryn vs Ferro TYC SPORTS PLAY

15:00 Def. Unidos vs Estudiantes (RC)

TYC SPORTS PLAY

15:10 Agropecuario vs Nueva Chicago TYC SPORTS PLAY

18:10 Alvarado vs Dep. Moron TYC SPORTS PLAY

20:10 Ind. Rivadavia vs Atlanta TYC SPORTS PLAY

AMISTOSO

23:30 Barcelona vs. Juventus STAR +

PRIMERA "B"

15:30 San Miguel vs UAI Urquiza

15:30 Argentino (M) vs Acassuso

16:05 Los Andes vs Merlo

TOP 12 DE LA URBA

15:10 Pucará vs. CASI STAR +

15:10 Alumni vs. Hindú STAR +

15:10 San Luis vs. Buenos Aires STAR +

15:10 Belgrano vs. SIC STAR +

15:10 CUBA vs. Atlético Rosario STAR +

15:30 Newman vs. La Plata ESPN Extra/STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Flamengo vs America MG STAR +

16:00 Palmeiras vs Fortaleza STAR +

18:30 Bahia vs Corinthians STAR +

18:30 Cuiaba vs Sao Paulo STAR +

21:00 Gremio vs Atl. Mineiro STAR +

MUNDIAL FEMENINO AUSTRALIA/NUEVA ZELANDA 2023

09:00 Dinamarca vs China DSports

F1 - GP DE HUNGRÍA

11:00 Clasificación STAR +

PRIMERA C

15:30 San Martin (B) vs Midland

LEAGUES CUP

20:30 CF Montreal vs Pumas UNAM Apple TV

20:30 New York RB vs New England Apple TV

21:00 Philadelphia Union vs Tijuana Apple TV

22:30 Real Salt Lake vs Seattle Sounders FC Apple TV

23:00 Portland Timbers vs SJ Earthquakes Apple TV