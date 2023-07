El rescate de película de un gato robado en La Plata: "Orlando estaba muy estresado..."

Un insólito robo tomó por sorpresa a los vecinos de la Región cuando se difundió el robo de un gato durante las últimas jornadas. "Orlando" el gato que había sido sustraído volvió a su hogar luego de una historia de película que involucró a una veterinaria de Florencio Varela y un rescate que contó con la intervención de la fuerza de seguridad Bonaerense.

La historia del hallazgo del animal fue narrada por su dueña a través de las redes sociales. Allí, la joven explicó: "Una persona de con característica 011 (yo soy de La Plata) de la nada me manda una foto de un gato con las características de Orlando. Claramente yo le pregunté por qué me mandaba eso y quién era (en estos días me han mandado solo para pedir recompensa) y me responde: es tu gato, lo tengo yo te pido disculpas y que Dios me perdone".

En ese sentido, el ladrón del animal continuó: "Soy el que te robó el gato, te lo voy a dejar en una veterinaria y te dejo el número de contacto". Posteriormente, la joven afirmó que tras ese mensaje el captor del gato la bloqueó. De esa forma, prosiguió con la comprobación de que no se tratara de una estafa y que todo fuera real. Allí, comprobó: "Era todo real. Les habían llevado al gato, ellos estaban igual de desconcertados y no entendían nada e incluso intentaron robarle. Tampoco me creían a mi porque ellos pensaban que mi historia era parte de una estafa".

Finalmente, desde la veterinaria le enviaron imágenes de Orlando a su dueña y con la asistencia de los efectivos policiales de la Jurisdicción Nº 3 de Florencio Varela, la joven pudo ir en busca de su mascota. "Fui hasta la veterinaria a buscarlo a ver si era verdad todo lo que estaba pasando y efectivamente era todo verdad. Orlando estaba muy estresado pero en buen estado".