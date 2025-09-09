Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Gran referente del radicalismo

EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida

EN FOTOS.- Homenaje a Ricardo Balbín en el cementerio de La Plata, a 44 años de su partida
9 de Septiembre de 2025 | 12:55

Escuchar esta nota

Este mediodía se llevó a cabo un homenaje a Ricardo Balbín en el Cementerio de La Plata, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento. El acto reunió a dirigentes de distintos espacios políticos, quienes coincidieron en destacar la trascendencia histórica del líder radical.

Entre los presentes estuvieron el intendente de La Plata, Julio Alak, el referente de Somos Buenos Aires en la ciudad, Pablo Nicoletti, y figuras del radicalismo de diferentes generaciones.

El momento más emotivo llegó con las palabras de Rafael Pascual, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien calificó a Balbín como un “prócer extraordinario”. En su discurso, remarcó: “Me van a perdonar los amigos de otros partidos, pero el país necesita de la UCR y hay que reconstruir el partido”.

Por su parte, en su discurso, Alak dijo que “a 44 años de su partida, evocamos con admiración al doctor Ricardo Balbín, uno de los dirigentes políticos más importantes de la democracia argentina del siglo XX”. El jefe comunal agregó: “Líder de la UCR durante 30 años, nos legó, con su histórico abrazo con Juan Perón, el símbolo de unión nacional más trascendente de nuestra historia”. Tras agradecer a los presentes, el mandatario expresó que “para cualquier intendente de esta ciudad es un deber cívico estar en un día como hoy en este cementerio, honrando la memoria de quien fue el dirigente político más grande de la historia de nuestra ciudad” y cerró diciendo: “Ricardo Balbín era un vecino de esta ciudad y una persona que inspiraba una gran admiración, una gran inteligencia, respeto, pero también una gran calidad humana”.

El homenaje incluyó ofrendas florales y un repaso de la vida y obra de Balbín, recordado como uno de los dirigentes más influyentes de la política argentina del siglo XX, símbolo de diálogo y de la transición democrática.

El encuentro, que reunió tanto a radicales históricos como a representantes de otras fuerzas, dejó en claro la vigencia de la figura de Balbín como puente y referencia en tiempos de crisis política.

