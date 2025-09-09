Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
Horas Polad en la Policía Bonaerense: crean dos nuevas categorías y de cuánto serán los extras
El dólar oficial abrió en alza en el Banco Nación: suben los bonos y las acciones en Wall Street
Milei encabeza la primera reunión de la mesa política nacional, previo a convocar a los gobernadores
Conmoción en la Región: un motociclista murió tras despistarse en la avenida 60
Franco Colapinto es más rápido en las redes y le tiró un "like" a una conocida modelo: las fotos
VIDEO. Caos en Nepal: queman el Parlamento, renuncia el primer ministro y a un funcionario lo echan a patadas
Sin clases este jueves en las escuelas de La Plata: ¿qué va a pasar en la UNLP?
De invitado a cancelado: Estudiantes presentó una charla y luego la suspendió
Herman Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años: la intimidad del emotivo reencuentro
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes de La Plata esperan impacto en precios
Un diputado bonaerense electo tiene un proyecto para eliminar la VTV: "Es un curro"
Cómo harán las billeteras digitales para retener Ingresos Brutos en la Provincia
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
Por qué la Scaloneta se juega parte de su prestigio esta noche en Guayaquil
¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia
VIDEO.- El contundente video de Lamine Yamal y Nicki Nicole que disipa los rumores de separación
Natalia Oreiro confesó los motivos por los que no quiere hacer teatro
La conmovedora historia de Thiago: nació sin una pierna, quiere estudiar con Cris Morena y sorprendió a todos
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Estupor por la muerte de una auxiliar en un jardín de infantes
En pleno robo, intentó defender a su mamá y lo desmayaron de un golpe
En La Plata sigue el sol radiante a la espera de la primavera
¡Sorpresa! Uno de los mayores expertos mundiales en minería dijo qué necesita Argentina para ser potencia
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las protestas se originaron porque el gobierno bloqueó varias redes sociales, entre ellas Facebook, YouTube, X y LinkedIn
Escuchar esta nota
Cientos de manifestantes incendiaron este martes el Parlamento de Nepal tras la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli, después de que la represión de protestas contra el gobierno el lunes dejara al menos 19 muertos. Además, al ministro de Finanzas lo echaron literalmente a patadas, tal como se puede observar en distintos videos que se viralizan en las redes sociales. "Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró un portavoz de la secretaría de la Cámara, Ekram Giri.
Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran una espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de la capital nepalí, Katmandú. Las manifestaciones empezaron ayer para protestar contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y denunciar la corrupción.
Al menos 19 personas murieron, y según Amnistía Internacional, la policía usó munición real contra los manifestantes. Las autoridades levantaron luego el bloqueo, que llegó a afectar a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se registraron ante las autoridades en el plazo establecido.
In Nepal, politicians ban social media use and citizens burn down parliament. Politicians flee by helicopter. pic.twitter.com/6Sju9CH7Jm— RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025
Hoy, a pesar del toque de queda, grupos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Katmandú y arremetieron durante todo el día contra edificios públicos y residencias de dirigentes políticos. Algunos lograron apoderarse de las armas de fuego de los policías encargados de proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, según constató la agencia de noticias AFP.
La residencia del primer ministro, de 73 años, también fue incendiada. El jefe de gobierno anunció su dimisión a mediodía "con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política", declaró en una carta dirigida al presidente. KP Sharma Oli inició su cuarto mandato el año pasado, después de que el Partido Comunista, al que pertenece, formara una coalición de gobierno con el Congreso Nepalí, de centro izquierda.
LE PUEDE INTERESAR
Atentado en Jerusalén: entre los muertos, una argentina
LE PUEDE INTERESAR
Rusia cita al embajador de nuestro país por los audios
El descontento no ha dejado de crecer en este país de 30 millones de habitantes, a causa de la inestabilidad política, la corrupción y el bajo crecimiento económico. La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43% de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10%. El PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares, según datos del Banco Mundial. El país se convirtió en una república federal en 2008 después de una larga guerra civil y un acuerdo por el que los maoístas entraron en el gobierno, y la monarquía quedó abolida.
Como se dijo, en las redes sociales se viraliza por estas horas un fuerte video del supuesto ministro de Finanzas nepalí arrastrado por una turba en la calle, en medio de las violentas protestas que sacuden a Nepal desde este lunes.
Se trataría de Bishnu Paudel, quien supuestamente fue capturado y arrastrado por las calles por manifestantes, según reportan medios locales este martes. En redes sociales, se ha difundido un video donde se ve a un hombre en ropa interior, con las prendas rasgadas y una bolsa negra en la cabeza, al que lleva una multitud por los brazos y piernas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí