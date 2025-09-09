Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

El Mundo

VIDEO. Caos en Nepal: queman el Parlamento, renuncia el primer ministro y a un funcionario lo echan a patadas

Las protestas se originaron porque el gobierno bloqueó varias redes sociales, entre ellas Facebook, YouTube, X y LinkedIn

9 de Septiembre de 2025 | 11:13

Escuchar esta nota

Cientos de manifestantes incendiaron este martes el Parlamento de Nepal tras la dimisión del primer ministro, KP Sharma Oli, después de que la represión de protestas contra el gobierno el lunes dejara al menos 19 muertos. Además, al ministro de Finanzas lo echaron literalmente a patadas, tal como se puede observar en distintos videos que se viralizan en las redes sociales.  "Cientos de personas penetraron en el recinto del Parlamento y prendieron fuego al edificio principal", declaró un portavoz de la secretaría de la Cámara, Ekram Giri.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran una espesa columna de humo envolviendo el edificio, en el corazón de la capital nepalí, Katmandú. Las manifestaciones empezaron ayer para protestar contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y denunciar la corrupción.

Al menos 19 personas murieron, y según Amnistía Internacional, la policía usó munición real contra los manifestantes. Las autoridades levantaron luego el bloqueo, que llegó a afectar a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se registraron ante las autoridades en el plazo establecido.

Hoy, a pesar del toque de queda, grupos de jóvenes manifestantes salieron a las calles de Katmandú y arremetieron durante todo el día contra edificios públicos y residencias de dirigentes políticos. Algunos lograron apoderarse de las armas de fuego de los policías encargados de proteger el complejo gubernamental de Singha Durbar, según constató la agencia de noticias AFP.

La residencia del primer ministro, de 73 años, también fue incendiada. El jefe de gobierno anunció su dimisión a mediodía "con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política", declaró en una carta dirigida al presidente. KP Sharma Oli inició su cuarto mandato el año pasado, después de que el Partido Comunista, al que pertenece, formara una coalición de gobierno con el Congreso Nepalí, de centro izquierda.

El descontento no ha dejado de crecer en este país de 30 millones de habitantes, a causa de la inestabilidad política, la corrupción y el bajo crecimiento económico. La franja de edad de entre 15 y 40 años representa el 43% de la población, según estadísticas oficiales, y el desempleo ronda el 10%. El PIB per cápita es de apenas 1.447 dólares, según datos del Banco Mundial. El país se convirtió en una república federal en 2008 después de una larga guerra civil y un acuerdo por el que los maoístas entraron en el gobierno, y la monarquía quedó abolida.

Patadas en la calle

Como se dijo, en las redes sociales se viraliza por estas horas un fuerte video del supuesto ministro de Finanzas nepalí arrastrado por una turba en la calle, en medio de las violentas protestas que sacuden a Nepal desde este lunes.

Se trataría de Bishnu Paudel, quien supuestamente fue capturado y arrastrado por las calles por manifestantes, según reportan medios locales este martes. En redes sociales, se ha difundido un video donde se ve a un hombre en ropa interior, con las prendas rasgadas y una bolsa negra en la cabeza, al que lleva una multitud por los brazos y piernas.

