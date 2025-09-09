Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define hoy el Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

El Mundo |En la mañana del martes

Más tensión en Medio oriente: Israel atacó a los líderes de Hamas en Qatar, país aliado de EEUU

9 de Septiembre de 2025 | 11:45

Escuchar esta nota

Varios estallidos sacudieron la capital de Qatar este martes cuando Israel lanzó un ataque dirigido contra líderes de Hamas que residen en Doha. Según testigos citados por Reuters, se escucharon largas series de explosiones y una densa humareda emergió sobre una estación de servicio en la zona de Legtifya, en las cercanías de un complejo residencial protegido por la guardia emiri desde el inicio del conflicto en Gaza.

Israel confirmó que el objetivo era la alta dirigencia de Hamas en Qatar, incluyendo a Khalil al-Hayya, uno de los principales negociadores de la organización. También se reportaron menciones a otros líderes como Zaher Jabarin.

El gobierno de Qatar condenó el ataque calificándolo como “cobarde” y una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía del país. Además, activó mecanismos de seguridad y evacuación, mientras se investigaban las consecuencias del suceso.

La ofensiva golpea directamente el rol de Doha como mediador clave en las conversaciones de alto el fuego entre Israel y Hamas. Se teme que este hecho desactive aún más un proceso que ya se encontraba en punto muerto

