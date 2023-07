Estudiantes por Copa Argentina: con quién podría cruzarse si avanza

Mañana, martes 25, Estudiantes se medirá con All Boys en Quilmes por la Copa Argentina. Será por los 16avos de final, desde las 15.30 hs.

Las entradas se pusieron a la venta este lunes en las boleterías de UNO. Mientras tanto, el fin de semana cerrará la Liga Profesional de visitante ante Argentinos Juniors y, la semana siguiente, a Goiás por los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

El Pincha viene de golear a Belgrano de local, por 4 a 0 este sábado. Eduardo Domínguez concluyó los últimos arreglos este lunes en City Bell, a la espera del encuentro.

Qué pasa si avanza

En caso de ganar y avanzar en la competencia, Estudiantes deberá esperar a su próximo rival, que será de la Primera División. La llave pendiente se resolverá entre Central Córdoba e Independiente.

Uno de ellos dos será quien enfrente al ganador de Estudiantes vs All Boys. Para los cuartos de final, quien se quede con la llave de 8vos, definirá con el ganador de Racing vs Instituto o Huracán.