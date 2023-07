Voló el blue y cerró a $552: tras las medidas del Gobierno

En lugar de calma, turbulencia. La reacción del mercado cambiario a las medidas económicas y fiscales anunciadas por el Gobierno no fue la mejor. Desatado, el dólar blue voló hasta los $552 para la venta. Significó un salto de $24 con respecto al último viernes y volvió a estirar la brecha con el oficial por encima del 100%. Muy por encima de la inflación estimada para julio, acumula $58 pesos de suba en el mes.

Una disparada como la de ayer no se observaba desde la corrida cambiaria de abril. “El problema es que estos saltos bruscos se terminan trasladando a precios de forma muy rápida. No es lo mismo que el blue suba $1 o $2 por día, a que esté quieto durante un tiempo y después salte de esta manera. Porque las empresas actualizan precios y los ahorristas retiran sus dólares del banco, debido a la incertidumbre y nerviosismo que provoca la situación”, advirtió el analista financiero Christian Buteler.

A pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y para acelerar las demoradas negociaciones por la deuda argentina, el ministro Sergio Massa resolvió, entre otras medidas, encarecer el dólar para exportadores del agro, importadores y ahorristas. En la Argentina hoy hay al menos una docena de cotizaciones diferentes (Ver gráfico). Y en los hechos, lo anunciado implica una devaluación parcial con la que el Gobierno busca aumentar el ingreso de dólares por la vía de una mayor liquidación de exportaciones agrícolas y desalentar las importaciones, con el fin de robustecer las magras reservas del Banco Central. Pero la decisión no cayó bien en el mercado.

Para el economista Gustavo Ber, el nuevo “dólar agro” y el impuesto a las importaciones son interpretados por los operadores del mercado “como una devaluación implícita con eventuales presiones a corto plazo en la inflación y la actividad”.

En tanto, el analista financiero Salvador Vitelli explicó: “Si bien se estaría llegando a un acuerdo con el FMI en las cuestiones modulares, en términos de macro nada cambia. Incluso, se ha deteriorado la situación. En lo personal, descontaba que se iba a llegar a un nuevo acuerdo, el Fondo ha sido bastante laxo en término de cumplimiento de metas. Sin embargo, el Gobierno actual no tiene la capacidad de poder negociar algo que sea relevante y nos lleve a intentar darle una solución al panorama que tenemos hoy. Como los desequilibrios de la macro no se resuelven y se siguen escondiendo los problemas debajo de la alfombra con parches sobre la economía, el blue se pone algo más caliente. No tanto los financieros, producto de las intervenciones que realiza el Banco Central”.

En efecto, los tipos de cambio financieros mostraron variaciones dispares. El MEP cerró a $497 (-0,2%). También bajó 0,26% el contado con liquidación, para terminar pactándose a $531,88.

En el otro extremo del mercado cambiario quedó el dólar mayorista, que terminó en los $271 ($1,55 que la jornada previa). Así, la brecha con al blue volvió a ubicarse arriba del 100%.

Sin embargo, los expertos coincidían en que ese valor quedó más como una referencia que como una cotización realmente accesible. Sobre todo tras el nuevo desdoblamiento cambiario anunciado por el ministerio de Economía.

Por un lado, algunos exportadores del agro podrán liquidar a $340. Por el otro, los importadores de bienes comenzarán a pagar un 7,5% de impuesto PAIS y los importadores de servicios un 25%, salvo casos excepcionales.

En línea con sus colegas, Buteler opinó que las medidas del Gobierno son “una devaluación encubierta” y que, por más que el FMI las haya considerado positivas, “era previsible que eso se vea reflejado en las cotizaciones libres. Además, el acuerdo con el Fondo no llega. El lunes que viene el Gobierno tendrá que pagar con dólares al FMI, cuando todavía resta por verse si el acuerdo sale antes de ese plazo o no. En cualquier momento, las reservas se encontrarán por debajo de los US$20.000 millones. Lo que me sorprende es que las acciones y bonos no lo estén reflejando, pero en algún momento la tendencia tendrá que revertirse”, aseveró.

También Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio habló de “una devaluación encubierta, sin alterar las condiciones estructurales de la economía y sin generar expectativas de baja de inflación”.

Bonos, acciones y riesgo país

Contra la volatilidad que evidenció el blue, los títulos soberanos de deuda recibieron bien el paquete de medidas del Gobierno, confiados en que el acuerdo con el FMI estaría próximo a cerrarse.

Los Bonares registraban un avance de hasta un 2,4% en el exterior (AL41D), mientras que en los Globales subían hasta un 2% (GD41D). En consecuencia, el riesgo país bajaba 52 unidades y se ubicaba en los 1969 puntos básicos.

La Bolsa porteña también arrancó la semana en verde. El S&P Merval se ubicó en las 478.810 unidades, un 1,2% más que el viernes. Lideraron las subas Banco Supervielle (+3,2%), Mirgor (+2,5%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,3%) .