“Inocente”: Kevin Spacey respira y ¿empieza a volver?

Un jurado en Londres exoneró ayer Kevin Spacey por los delitos de agresión sexual que pesaban sobre él y le dio una oportunidad de resucitar su carrera. El actor, que ayer cumplió 64 años, rompió en llanto cuando escuchó el veredicto: “inocente”.

En su declaración, Spacey conmovió al contar que no ha tenido trabajo por seis años desde que surgieron las formas de abuso sexual. “Mi mundo se vino abajo... La opinión pública se hizo una idea apresurada, y antes de que surgiera la primera pregunta perdí mi empleo, perdí mi reputación, lo perdí todo en cuestión de días”, dijo.

Tres hombres lo acusaron de haberles tocado los genitales agresivamente. Un cuarto hombre, un aspirante a actor que había venido pidiendo consejos, dijo que cuando se despertó en el apartamento de Spacey en Londres, a donde había ido para una cerveza, este estaba practicando sexo oral.

Spacey admitió ser “un coqueteador frecuente” que ha tenido relaciones consensuales con hombres, pero aseguró que su único error fue tocarle la ingle a un hombre en un “tropiezo” de seducción.

Spacey enfrentó nueve cargos, incluidos varios de agresión sexual y un cargo por hacer que una persona participara en una actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Las sospechas datan de entre 2001 a 2013 e incluyen un período en que Spacey -tras ganar premios Oscar por “The Usual Suspects” (”Sospechosos habituales”) y “American Beauty” (”Belleza americana”)- había regresado al teatro, su primera pasión. Durante la mayor parte de ese tiempo era director artístico del teatro Old Vic en Londres.

Spacey fue expulsado de “House of Cards” y sus escenas en “All the Money in the World” (”Todo el dinero del mundo”) fueron eliminadas, siendo finalmente por Christopher Plummer. Aparte de algunos pequeños proyectos, Spacey apenas ha trabajado como actor en seis años.

El año pasado, un jurado de Nueva York absolvió rápidamente a Spacey en una demanda por 40 millones de dólares presentada por el actor de “Star Trek: Discovery”, Anthony Rapp, por acusación que datan de hace tres décadas.

Spacey había visto el caso de Londres como una oportunidad de redención, y dijo a la revista alemana Zeit el mes pasado que había “personas en este momento que están listas para contratarme en cuanto sea absuelto de estos cargos en Londres”.