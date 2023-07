La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo continúa con la Fecha 24 del campeonato argentino, donde se destacan los duelos entre Vélez y Godoy Cruz y Defensa y Justicia frente a Lanús, dos equipos que luchan por el ingreso a la Copa Libertadores del 2024. Además, desde las 8.20, por el Mundial de Rugby Sub 20, Argentina jugará ante Japón. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Instituto vs. Tigre ESPN Premium

15:30 Platense vs. Sarmiento TNT SPORTS

18:00 Vélez vs. Godoy Cruz TNT SPORTS

20:30 Banfield vs. Arsenal TNT SPORTS

20:30 Defensa y Justicia vs. Lanús STAR + / ESPN/ TV PUBLICA

PRIMERA - NACIONAL

14:30 Defensores Unidos vs. Almirante Brown TYC SPORTS PLAY

15:00 Flandria vs. Atlético Guemes TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Guillermo Brown vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:30 Independiente Rivadavia vs. Chacarita DirecTV GO/TYC SPORTS

18:30 Estudiantes (BA) vs. Ferro DirecTV GO/TYC SPORTS

20:30 Aldosivi vs. Quilmes DirecTV GO/TYC SPORTS

CICLISMO - TOUR DE FRANCE

08:20 Etapa 9 ESPN Extra/STAR +

BRASILEIRAO

11:00 Santos vs. Goiás STAR +

15:50 Atlético Mineiro vs. Corinthians STAR +

16:00 Fluminense vs. Internacional STAR +

18:20 Fortaleza vs. Athletico Paranaense ESPN 2/STAR +

18:30 Gremio vs. Botafogo STAR +

18:30 RB Bragantino vs. Sao Paulo STAR +

NBA SUMMER LEAGUE

17:00 Charlotte Hornets vs. Los Ángeles Lakers STAR +

21:00 Portland Trail Blazers vs. San Antonio Spurs STAR +

WNBA

16:00 Connecticut Sun vs. Washington Mystic STAR +

KINGS LEAGUE

22:30 Partido 1 DirecTV GO/ DSPORTS 2 / 1612

23:30 Partido 2 DirecTV GO/ DSPORTS 2 / 1612

MUNDIAL DE RUGBY SUB 20

08:20 Argentina vs. Japón STAR + / ESPN

11:20 Irlanda vs. Sudáfrica STAR +

13:50 Francia vs. Inglaterra ESPN Extra/STAR +

F1 - GP DE GRAN BRETAÑA

10:55 Carrera STAR +

GOLF: ISPS HANDA WOMEN’S AUSTRALIAN OPEN

16:00 Ronda Final STAR +

MLR (MAJOR LEAGUE RUGBY)

16:00 San Diego Legion vs. New England Free Jacks DirecTV GO/DSPORTS 2 / 1612

COPA DE ORO

17:50 Guatemala vs. Jamaica ESPN 3/STAR +

MOTO GP - AMÉRICAS

18:30 Carrera 3 ESPN Extra/STAR +

AMERICUP

18:30 Tercer Puesto DirecTV GO/DSPORTS 2 / 1612

VOLEY: NATIONS LEAGUE MASCULINO

18:50 Francia vs. Alemania STAR +

22:00 Estados Unidos vs. Bulgaria STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

17:00 Pittsburgh Pirates vs. Arizona Diamondbacks DirecTV GO/FOX SPORTS 3

20:00 MLB Draft STAR +

COPA ÁFRICA

20:50 Estados Unidos vs. Canadá ESPN 2/STAR +

FIBA AMÉRICAS FEMENINO

21:30 Final DirecTV GO/DSPORTS 2 / 1612