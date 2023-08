“Salvaba vidas, no le pagaban bien y lo rematan con un tiro en la cabeza”

Un adolescente de 17 años fue detenido anoche y otro fue identificado, en el marco de la causa por el crimen de Juan Carlos Cruz, el médico cirujano asesinado por tres delincuentes que le robaron el auto frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón, informaron fuentes judiciales.

Tal como informó EL DIA en su edición anterior, este crimen recalentó la inseguridad en el Conurbano luego de lo que fue el asesinato también de Morena Domínguez, la nena de 11 años asaltada en Lanús. En este marco, la autopsia determinó que el médico fue ejecutado de un único disparo con una pistola calibre 9 milímetros apoyada en la cabeza.

La detención del adolescente fue llevada a cabo por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Morón y, al tratarse de un menor de edad, la causa pasó a manos del fiscal Pablo Luis Cabrejas, del Fuero de Responsabilidad Juvenil de ese Departamento Judicial.

El acusado será indagado en las próximas horas, mientras que los investigadores lograron identificar a otro de los presuntos autores, también menor de edad, pero no pudo ser localizado al momento.

En tanto, la autopsia confirmó que el médico Cruz (52) recibió un balazo que ingresó por el parietal derecho y salió por la región occipital izquierda, en un disparo que dejó en el orificio de entrada signos de “ahumamiento y deflagración de pólvora” que, según los forenses, indican que se efectuó con el cañón apoyado a “boca de jarro”, lo que dejó en la lesión el denominado “golpe de mina de Hoffman”.

Los forenses de la Delegación Morón de Policía Científica también informaron a la fiscalía que el proyectil provocó “un sangrado masivo, laceración de meninges y lesión de la masa encefálica incompatible con la vida”, lo que derivó en “el fallecimiento de forma inmediata a la realización del disparo”.

El dolor de la familia

Los restos del médico Cruz fueron velados ayer en la cochería situada en avenida Eva Perón 1122 de Morón, adonde acudieron compañeros de trabajo, alumnos, amigos y familiares.

Una hermana de la víctima dijo que el cirujano llevaba adelante su vida con “todo el sacrificio”, ya que son de una familia de “muy abajo” y aseguró que, a pesar de que se dedicaba a “salvar vidas, no le pagaban bien y encima lo remataron de un tiro en la cabeza”.

“Venimos de muy abajo y el que diga villa se tiene que lavar la boca, porque la villa le dio a este país médicos, directores, profesores, que es lo que son mis hermanos”, manifestó llorando Victoria, hermana del médico.

“Mi hermano no vive en un palacio, ese es el sueldo de un cirujano que da todos los días, que salva vidas y no tiene un techo digno porque no alcanza, no le pagan bien, y encima lo rematan de un tiro en la cabeza”, continuó la mujer muy acongojada en declaraciones a la prensa.

Allegados a la víctima además aprovecharon para pedir Justicia, reclamo al que se sumaron varios ambulancieros que abordo de vehículos de emergencias hicieron sonar las sirenas.