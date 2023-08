PASO 2023.- Nancy Dupláa y los durísimos posteos contra Javier Milei 

Tras las elecciones PASO del último domingo, donde el candidato nacional de La Libertad Avanza Javier Milei sorprendió imponiéndose sobre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, diferentes personalidades del espectáculo manifestaron sus reflexiones al respecto.

Las opiniones expresadas en redes sociales generaron intercambios de opiniones, con cuestionamientos o manifestaciones de apoyo. Una de las primer fue Lali Espósito, que no escatimó palabras para criticar al gran ganador de la jornada electoral, y que luego le costó varias críticas de los internautas.

Ahora, en esta oportunidad, fue Nancy Dupláa la que no se guardó nada y manifestó su preocupación por el triunfo del líder libertario: “Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, decía el primer posteo que la actriz compartió en sus historias de Instagram, compartiendo el posteo de la cuenta de twitter del usuario @etupito.

Más mensajes de Dupláa contra Milei en Instagram

A esto le agregó una segunda historia que arrojaba el mensaje: “Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones”, para luego rematar: “Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”. Ilustrando con la imagen de la comunidad LGBT.

Como quedó dicho, otros artistas han hecho público su malestar por los resultados de las PASO como Lali Espósito que subió a su cuenta de Twitter el mensaje: “Qué peligroso. Qué triste”. Cantantes como Trueno y Ca7riel llamaron a "pensar en el futuro" y a no "regalar" los derechos; La propia Pampita habló en LAM (América) sobre una conversación con uno de sus hijos sobre los resultados de las PASO y manifestó preocupación por posiciones de Javier Milei sobre la libre portación de armas: “¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.