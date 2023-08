El día después de la inundación: ¿por qué desbordaron los arroyos de La Plata?

La caudalosa lluvia que se desató ayer en La Plata provocó inundaciones en los barrios de la periferia y obligó a una vasta cantidad de familias a dejar sus hogares para preservar su integridad física aún con el temor a perder sus bienes por el avance del agua o por los eventuales robos, tal como lo expresaron los propios damnificados. Además, volvió a verse en la Ciudad un panorama de desolador, con el agua avanzando como un río por las calles de las zonas más postergadas y vulnerables de la Ciudad, sobre todo en los puntos cercanos a los arroyos como el Maldonado y El Gato, entre otros cauces de menor envergadura como se vio en zonas de Los Hornos y en el corredor Norte.

Lo cierto es que los vecinos se preguntan ¿por qué desbordaron los arroyos? Y la búsqueda de una respuesta en torno a los motivos que generaron la inundación de ayer generó un cruce entre la Comuna y la Provincia en torno a las obras hidráulicas (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-8-18-3-53-6-cruce-entre-la-comuna-y-la-provincia-por-las-obras-hidraulicas-la-ciudad).

Es que mientras el intendente Julio Garro afirmó públicamente que el plan de obras hidráulicas para La Plata tiene tres etapas y que “en estos cuatro años que se están por cumplir no tuvimos la posibilidad de que se hagan”, desde la Provincia rechazaron esa afirmación y cuestionaron duramente la gestión municipal en cuestiones de saneamiento hídrico y planificación urbana. Incluso desde el peronismo se preguntan si se toma como antecedente la inundación de hace 10 años, cuando llovieron 392 milímetros en apenas 4 horas, contra los 158.5 mililitros registrados ayer en Etcheverry -la localidad más afectada- en el lapso de 12 horas.

La dirigencia de Unión por la Patria (UP) La Plata emitió un comunicado en el que le endilgó al Intendente lo ocurrido y afirmó que “los barrios de la Ciudad se inundaron por la desidia municipal”. A través de una carta pública, del espacio platense que a nivel provincial lidera el gobernador, Axel Kicillof, afirmó que lo ocurrido “evidenció que falló el sistema de desagües pluviales urbanos, cuyo mantenimiento es responsabilidad primaria del Municipio”. Y detalló: “La falta de mantenimiento se vio desde los sumideros tapados en las calles que tienen cordón cuneta, hasta en la limpieza de zanjas y en la falta de mantenimiento de caños en los cruces de calles”.

El texto continúa: “Además, las carpetas asfálticas hechas en el último tiempo de la gestión municipal, se realizaron sin el proyecto hidráulico correspondiente, y no se llevaron a cabo las obras complementarias de desagües pluviales”. Y evaluó que “si no fue más grave fue porque el sistema troncal, construido por la Provincia ha funcionado adecuadamente”, al tiempo que reclamó al jefe comunal que “priorice la construcción de los conductos aliviadores de los arroyos. La gestión municipal no los esta realizando y la Provincia los hace sin tener la responsabilidad primaria de su ejecución”, sostuvieron.

En el comunicado, que replicaron los dirigentes locales del peronismo en sus redes sociales, remarcaron la necesidad de que las urbanizaciones que promueve el Municipio estén aprobadas por la Provincia. Y reprocharon, por último, que La Plata “por decisión de Garro no participa de la mesa provincial de Riesgo Hídrico, integrada por 112 de las 135 comunas bonaerenses”.

Cabe destacar que las explicaciones que dieron autoridades locales apuntaron a que arroyos como el Maldonado desbordaron su caudal y por ende la situación derivó en la inundación de calles y el consecuente ingreso de agua a las viviendas. En tanto, El Gato si bien contuvo la copiosa caída de agua, registró desbordes en sectores de Melchor Romero, afectando sobre todo a familias asentadas a pocos metros del cauce.

Lluvia "histórica" en La Plata

En un comunicado oficial se anunció que "el evento climatológico registrado entre la noche del miércoles y la mañana del jueves tuvo una magnitud histórica, con sectores como Los Hornos, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Abasto, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y San Carlos, entre los más afectados". En paralelo, también se anegaron calles en áreas de Gonnet, City Bell, Villa Elisa y Tolosa. "Cayeron 140 milímetros en 12 horas", se informó.

"Con esa cantidad de agua es inevitable que se presenten algunas dificultades y en algunos casos hemos tenido que trasladar a los vecinos dese sus casas a centros de evacuación para atenderlos hasta que puedan volver a sus viviendas", expresó la Comuna.

Entre las explicaciones por las inundaciones de ayer, se argumentó que "nuestra ciudad está emplazada en una llanura con poca pendiente, que no favorece el desagüe, y la atraviesan cuatro grandes arroyos". Recordaron al respecto que la Ciudad "desde la fundación sufrió más de 22 inundaciones consecuencia de estos factores naturales y también de la falta de planificación urbana".

LEA TAMBIÉN Cruce entre la Comuna y la Provincia por las obras hidráulicas

"A eso se suma que vivimos en un contexto de cambio climático lo que nos obliga a estar preparados para actuar ante situaciones extremas", se informó. En ese sentido, se agrega que "este año tuvimos dos de las peores tormentas de la historia".

Cruce con la Provincia

En materia de obras, desde la órbita del municipio remarcaron que el plan de obras hidráulicas para La Plata tiene tres etapas y que "en estos cuatro años que se están por cumplir no tuvimos la posibilidad de que se hagan". Se indicó en esa línea que la actual gestión "presentó a la administración provincial un plan maestro hace seis años y medio" y que "gran parte se cumplió y luego se paralizó.

Para la Provincia, en cambio, lo ocurrido ayer "evidenció que falló el sistema de desagües pluviales urbanos cuyo mantenimiento es responsabilidad primaria del Municipio". También se apuntó: "La falta de mantenimiento se vio desde los sumideros tapados en las calles que tienen cordón cuneta, hasta en la limpieza de zanjas y en la falta de mantenimiento de caños en los cruces de calle". "Además, las carpetas asfálticas hechas en el último tiempo de la gestión municipal se realizaron sin el proyecto hidráulico correspondiente, y no se llevaron a cabo las obras complementarias de desagües pluviales".

Temporal furioso

A las explicaciones se sumó la sudestada que se instaló ayer en la región del Río de La Plata y que provocó la crecida de las aguas a 1,20 metros. Esos parámetros impidieron que los arroyos no drenaran como lo hacen habitualmente. Al respecto, se reportó que recién a las 15.15 el Río comenzó a recuperar sus caudales.

Según los reportes oficiales, entre la noche del miércoles y las 15:30 del jueves, el acumulado total de agua barrio por barrio fue el siguiente: El Peligro: 114,1; Abasto: 143,8; Olmos: 136,7; Etcheverry: 156,1; Arana: 137,1; Castell: 108,2; Alberti: 106,6; Los Porteños: 70,3; Arturo Seguí: 85,9; Poblet 123,9; Plaza Olazábal: 130,3; Villa Elisa: 95,9; Villa Elvira: 137,6; Melchor Romero: 85,0; Gonnet: 99,2; Los Hornos: 97,6; Tolosa: 104,1; San Lorenzo: 124,0; San Carlos: 115,4; y City Bell: 87,7.