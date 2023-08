Excursionistas busca quedar como único escolta

Excursionistas, escolta del puntero San Martín de Burzaco, será local esta tarde de Atlas, en el arranque de la 30ma. fecha del torneo de Primera C, en que los tres primeros ascenderán a la Primera B.

Excursionistas (47) viene de ganar como visitante a Yupanqui por 1 a 0, mientras que Atlas (40), que está en zona de clasificación al torneo reducido por otro ascenso, cayó como local por 1-0 ante Laferrere.

San Martín de Burzaco, cómodo puntero con 58 unidades, recibirá mañana a Yupanqui, mientras que Liniers (47), el otro escolta, será local de Deportivo Español.

Esta tarde desde las 15:30 también van a jugar Laferrere vs. Leandro Alem; General Lamadrid vs. Puerto Nuevo; Real Pilar vs. Sportivo Italiano y Luján vs. Berazategui. El resto de la jornada se completará mañana.