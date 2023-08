VIDEO. Garro: "Necesitamos la policía propia"

El intendente de La Plata Julio Garro -que competirá por su tercer mandado - es uno de los precandidatos a intendente de Juntos por el Cambio y este martes visitó EL DIA, donde habló con su director, Raúl Kraiselburd, sobre sus propuestas para La Plata.

¿Las tres prioridades en las que te enfocas, cuáles son?

Bueno, muchas gracias por la invitación y por esta nota que siempre es muy bueno mantener informada nuestra ciudad. Sin ninguna duda hay dos muy preocupantes que tienen que ver con la seguridad en este orden y con la inflación, y por qué digo en este orden, porque si a uno lo matan cuando va a laburar o lo matan cuando sale de su casa, de nada sirve pelear por lo que viene, así que es uno de los temas que más me preocupa y me ocupa, y por supuesto el tema de la inflación que hoy tengo la sensación de que la sociedad está en un momento donde nosotros ya no llegamos al 30 sino al 15, no sabemos lo que pasa mañana, el dólar a 600 mangos, el mes que viene hay imprevisibilidad.

Pero con la inflación el municipio tiene escasas chances, con la seguridad, ¿cuáles son las chances?

Con la seguridad cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires hace lo que en gran parte hemos hecho en estos años. Por ejemplo, arrancamos allá por el 2015 con 296 cámaras blanco y negro, ahora estamos en 1.400 cámaras a color, no había fibra óptica, tratamos de ir a cada rincón de nuestra ciudad con esas 1.400 cámaras, creamos el COM que es el centro de operaciones donde vemos todas esas cámaras, pusimos casetas en las plazas para volver a recuperar el espacio público, entregamos botones antipánico, creamos a la guardia urbana, ¿todo esto alcanza? No. Yo creo que es momento, no tengo ninguna duda, de empezar a discutir la autonomía, al menos en parte, de algunas ciudades o de las ciudades más grandes de la provincia. La provincia tiene 135 municipios y una sola policía. Necesitamos tener la policía propia, o que nos cedan los fondos, que nos cedan los agentes, los capacitamos, formamos agentes nuevos, pero dennos la responsabilidad de la seguridad de los intendentes, yo quiero tener la policía de la ciudad, y de esa manera, cuando voy por la calle, que me cruces vos, que te enojes conmigo, siempre y cuando yo tenga la responsabilidad. ¿Pero qué tipo de delito tendría esa? Todos, como la policía de la ciudad de Buenos Aires, que el intendente tenga una policía, que la capacite él, que la profesionalice él, que le compre los insumos él, ahora, toda esa policía que hoy maneja la provincia es una policía, no por la policía, por la política es ineficiente. Si yo te digo, caminas por la ciudad, ves menos móviles. Y un paréntesis acá, gran parte del combustible de la policía en nuestra ciudad lo paga el municipio, el municipio le cambia las cubiertas a las camionetas, el municipio le cambia las baterías a los móviles. Ahora, estamos a esto de que nos digan, tomen y háganse cargo.

Después de la seguridad, ¿qué tema es prioritario para la ciudad?

El ordenamiento urbano, sin ninguna duda. Todo lo que tiene que ver con acomodar la venta ambulante, manejar y regular y seguir planeando para dónde queremos crecer, hemos crecido lo suficiente para el norte, hay que crecer para el sur, que se está creciendo pero un poco más lento. Y otra vez, cuando te hablo de la venta ambulante, que yo respeto al trabajador, ahora, si nosotros no tenemos una policía que no tenga una idea política superior que sea ideológica, es imposible. Seis tabiques quebrados, tres agentes internados, y le pedimos a la provincia que nos acompañe con la venta ambulante, no para desalojar, para llegar antes que ellos ideológicamente.

¿Vos crees que la ciudad tiene que seguir extendiéndose horizontalmente?

No, yo creo que la ciudad tiene que crecer integralmente hacia arriba, quizás no solo en un lugar, sino en varios lugares hacia arriba. Así son todas las ciudades del mundo, donde los servicios no cuestan tanto que lleguen.

¿El plan regulador de la ciudad todavía no influye en ese sentido?

No, porque también hay que encontrar que en este momento inviertan. Por ejemplo, nosotros autorizamos a construir hasta ocho pisos en los hornos, en los hornos no hay un edificio,

EN DESARROLLO