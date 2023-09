Javier Mascherano: "No quiero convocar jugadores sin la garantía que me los cedan"

El seleccionador argentino Sub-20 y Sub-23, Javier Mascherano, admitió hoy que no convocará futbolistas sin las "garantías" de que los cedan para el Preolímpico de París 2024, que tendrá lugar desde el próximo 20 de enero al 2 de febrero en Venezuela.

"No quiero convocar jugadores que llegado el momento pueden no dármelos. En el caso de Lucas Beltrán ya nos avisaron que no hay ninguna chance para cederlo al Preolímpico y nosotros desde ese momento vemos a otras opciones", apuntó el DT en Directv Radio Sports.

"Tampoco queremos convocar muchos jugadores de un mismo equipo para no complicar a los clubes en sus planificaciones", explicó Mascherano, que tratará de meter a la Argentina en una de las dos plazas clasificatorias tras la ausencia en Tokio 2021.

Argentina jugará un amistoso contra Bolivia en la próxima fecha FIFA y además intentará hacer otros dos partidos de 60 minutos porque no está la posibilidad de jugar en dos ocasiones". Luego buscará rival para otro ensayo para la doble fecha FIFA de octubre y en noviembre jugará dos partidos contra Japón como visitante.

"Si bien en la lista no convocamos a futbolistas de las ligas de Europa como Carlos Alcaraz, Lucas Beltrán, Marco Pellegrino, Alan Varela y Gastón Ávila es porque no tenemos certezas de que los cedan los clubes para el Preolímpico, que será el 20 de enero. Llamamos a quienes sabemos que podemos contar con ellos, como la MLS, que no tendrá competencia, del ámbito local y de Brasil", detalló.

El trabajo fuerte comenzará en diciembre para prepararse de cara al Preolímpico y el objetivo será "clasificarse". Argentina fue medallista de oro en dos ocasiones con el fútbol, en Atenas 2004 y Beijing 2008, en ambas con Mascherano como futbolista, y además obtuvo la presea plateada en Atlanta 1996 tras perder una increíble final con Nigeria (3-2) en los minutos finales.

"Argentina se acostumbró a competir y a ganar títulos en las categorías juveniles desde la llegada de José Pekerman. Sé que no nos tocó que nos vaya bien desde los resultados a nosotros en el Sudamericano y en el Mundial, donde me parece que hicimos mejor las cosas. Nos quedamos eliminados haciendo un buen partido de octavos y el fútbol es así en algunas ocasiones", comentó el "Jefecito".

"Estamos contentos porque muchos jugadores se potenciaron en este momento. Esto tiene que ver con el trabajo importante en los clubes, nosotros acompañamos el proceso de chico. Me pone feliz verlos crecer", finalizó.